68歲影帝梁家輝被捕獲深夜獨自等高鐵　頭枕行李箱小睡惹網民心痛

現年68歲、有「千面影帝」稱號的梁家輝，雖然早已貴為影壇大前輩，但私下依然以極度親民、毫無巨星架子而著稱。日前有網民捕獲梁家輝深夜獨自等高鐵，在等車期間小睡片刻的照片曝光後，隨即引起大批網民熱議。

梁家輝演技絕對係神級，有「千面影帝」的稱號。（《寒戰 1994》劇照）

梁家輝憑《捕風追影》第5度奪得金像獎影帝。（資料圖片）

梁家輝被捕獲深夜趕路 獨自等高鐵

在網民分享的照片可見，梁家輝獨自現身高鐵站，他穿上黑色長袖上衣及同色長褲，背著大袋的梁家輝自己拉著行李箱，等車時將頭枕在行李箱的手柄小睡片刻。網民留言表示梁家輝褪去光環，只是一個普通的趕路人，並大讚梁家輝獨自趕去工作，沒有經理人或助手陪同，非常貼地：「火車站偶遇梁家輝，遠遠的拍了一張照片。他也是半夜趕路的人！獨自一人拉行李箱趕高鐵，一身簡單穿搭，完全零排場。真正的大佬，從來不需要簇擁。電影里千變萬化，生活里低調從容。褪去光環，只是趕路的普通人。好喜歡這種沉澱下來的鬆弛感。」

梁家輝被捕獲深夜獨自等高鐵，頭枕行李箱小睡片刻。（小紅書）

網民心痛梁家輝為工作奔波累壞身子

大批網民看到照片後，驚訝梁家輝貴為影帝都如此貼地：「對很多香港明星來說，演員只是一份很辛苦的工作，他們根本不會標榜自己和以此為榮。」、「真的沒有助手，沒有同事同行？」。另外，有網民推測梁家輝是趕去出席金雞獎，表示見到梁家輝的樣子好累，看著令人很心痛，並祝福梁家輝能夠贏得金雞獎影帝：「他看起來很累」、「看著真有點心疼了」、「金雞不給他我會罵人」、「一輩的人真的很敬業」、「金雞不給他我會罵人」、「金雞獎不給梁生說不過去」。