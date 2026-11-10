無涯之約｜AK江𤒹生配音港產科幻動畫　影迷起哄要求Cosplay騷肌

本地原創科幻動畫《無涯之約》於上周六11月7日正式開畫。電影當日舉行一連三場「開畫日特典場」，配音主角AK江𤒹生聯同導演孔令政及監製朱漢威現身映後分享環節，與現場觀眾近距離交流，分享打造這部全香港班底製作本地動畫的感受。AK江𤒹生表示，自己最初正是被角色「亞雷」的外型吸引，因而即時答應參與配音︰「男孩子看動畫重視角色有型、招數特別而又好打。作為動漫迷，可以用香港演員身份、以廣東話參與這套全香港團隊製作的動畫配音，覺得非常榮幸。相信香港觀眾看的時候，連結會特別大。」

AK江𤒹生表示，自己最初正是被角色「亞雷」的外型吸引，因而即時答應參與配音。（大會相片及劇照）

映後分享中，AK、導演及監製亦與觀眾交流創作過程與角色設計理念。觀眾除欣賞電影外，更把握機會向主創團隊提問，了解本地科幻動畫製作背後的努力。有影迷提出希望AK可以Cosplay亞雷，模仿亞雷赤裸上身的造型騷肌，令全場觀眾起哄！孔令政則預告會繼續全力打造這個香港IP，包括開發AR、VR體驗，也計劃舉行《無涯之約》主題音樂會，更即場向AK招手，希望他願意主唱主題曲。

有影迷提出希望AK可以Cosplay亞雷，模仿亞雷赤裸上身的造型騷肌，令全場觀眾起哄！（大會提供）

孔令政則預告會繼續全力打造這個香港IP，包括開發AR、VR體驗，也計劃舉行《無涯之約》主題音樂會，更即場向AK招手，希望他願意主唱主題曲。（大會提供）

導演與監製目前已攜《無涯之約》赴美出席第22屆中美電影節，角逐主競賽單元。《無涯之約》是唯一一部入圍的香港動畫。孔令政編劇及執導、朱漢威監製、ORINPIX Studios Limited製作的《無涯之約》，入選香港數碼娛樂協會主辦、文創產業發展處贊助的第三屆「明日動畫」計劃，採用2D手繪圖結合人工智能軟件輔助，由全香港團隊製作，李佳芯、魏浚笙、任達華、江𤒹生及盧慧敏聲演，以廣東話配音呈現，動作場面由伍允龍擔任顧問，展現本地動畫創作及製作實力。

「《無涯之約》第二周特典場」，聲演女主角五月的Ali李佳芯將與導演孔令政及監製朱漢威一同現身映後分享。（《無涯之約》劇照）

《無涯之約》30分鐘加長版現正上映，歡迎動漫迷及支持本地創作的觀眾購票入場。而今日（10/11）更公佈加開「《無涯之約》第二周特典場」，聲演女主角五月的Ali李佳芯將與導演孔令政及監製朱漢威一同現身映後分享，暢談動畫角色與配音點滴。