哈利波特｜全新影集12.25開播　三大修正內容神還原小說細節

萬眾期待的《哈利波特》（Harry Potter）全新重啟影集版，將於今年聖誕12月25日正式在HBO max上架。雖然電影版已是無可替代的經典，但礙於片長限制，當年刪減了大量精彩細節。今次重拍賣點，就是會更忠於 J.K. 羅琳的原著小說，並以「每季一本書」的節奏，帶給觀眾更完整的魔法世界，第一季《神秘的魔法石》便會拍足8集。當中包括電影「神隱」的關鍵角色出現，三位主角性格的重新審視，以及佛地魔的成魔之路，保證比電影版更原汁原味。

《哈利波特》的全新影集，將於12月25日聖誕節同大家見面。（官方圖片）

影集中，哈利波特受到的欺凌會比電影多。（《哈利波特》影集截圖）

完整還原被電影「神隱」關鍵角色

電影版因為片長關係，刪除了許多靈魂角色，但來到影集版，好些從未曝光的角色終於可以同大家見面。雖然劇集未播出，但據報已經有不少在小說中具人氣的角色，將首次登場。例如皮皮鬼（Peeves），是隻在霍格華茲到處搞惡作劇的百厭鬼，專門唱歌嘲弄人，但同時又是隻愛喊的喊包精靈，今次終於可以大鬧校園。另一隻是眨眨（Winky），它跟多比一樣是家庭小精靈，而它的出現，會完整解開巴提柯羅奇家族與佛地魔復活的黑歷史。

影集會跟原著小說，一季一本的進程拍攝，而第一本書《神秘的魔法石》就會拍足8集。（影片截圖）

全新的哈利波特，又會點樣進入9又4分3月台呢？（《哈利波特》劇照）

深入挖掘「佛地魔」成魔之路

佛地魔在小說中，與古老純種巫師家族岡特家族（斯萊特林直系後裔）有著悲劇過往。電影對反派與其配角的背景著墨較少，來到影集就有充裕時間同大家挖出黑歷史。據知影集將透過儲思盆，詳細交代佛地魔的起源，又會講及其母親梅洛普岡特的岡特家族沒落因由，以及未變成佛地魔前，湯姆瑞斗如何一步步收集霍格華茲創辦人遺物與製作分靈體。至於劫盜地圖四人組︰詹姆、天狼星、路平與彼得，在學生時代的友情都會一一描繪。

影集將透過儲思盆，詳細交代佛地魔的起源，又會講及其母親梅洛普岡特的岡特家族沒落因由。（《哈利波特》電影劇照）

三人小主角的「性格校正」

原著小說的粉絲，或多或少都對電影版的改動感到遺憾或不值，來到影集版，導演表示將修正電影中部分角色的情節甚至性格，例如榮恩，他在小說中他並非純搞笑論盡擔當，他敏銳的魔法界常識，以及面對危險的義氣承擔，多數轉移給妙麗，但來到影集就「物歸原主」，相信會見到非一般的榮恩。

三位小主角的性格，來到影集會有微妙的變化。（《哈利波特》影集劇照）

相反，妙麗都並非完美無瑕，她在小說中的固執、焦慮，有時更會肉緊得歇斯底里，都會呈現出來。至於主角哈利，他與金妮在小說中充滿火花與幽默的互動，以及奈威隆巴頓從膽小鬼蛻變為英雄的完整心路歷程，都會重新整理同大家見面。

榮恩在小說中，並非純搞笑論盡擔當，他敏銳的魔法界常識，以及面對危險的義氣承擔，在影集版會展現出來。（《哈利波特》角色海報）