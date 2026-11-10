James Gunn與Peter Safran突宣布辭任聯合主席　DC影業重整管理層

荷里活導演James Gunn因執導《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）和《自殺特攻：超能暴隊》（The Suicide Squad）等多套Marvel以及DC電影後而聲名大噪。4年前James Gunn與Peter Safran宣布加盟DC影業，擔任聯合主席，望帶領團隊大展拳腳。可惜推出的作品未能令DC重返巔峰，而今年6月上映的《超女》（Supergirl）票房成績強差人意。DC納入Skydance集團後，昨晚宣布重整管理層，James Gunn與Peter Safran發表聯合聲明宣布離任，並由漫威前製片人Jeremy Latcham接手擔任董事長及創意部門主管。

James Gunn與Peter Safran突宣布辭任DC影業聯合主席。（Getty Images）

James Gunn與Peter Safran在聲明中表示，4年前兩人立志用一套統一的創作藍圖整合DC，這4年期間重新成為DC的核心，同時也開拓了新方向，推出《和平使者》（Peacemaker）、《怪物突擊隊》（Creature Commandos）、《綠燈俠》（Lanterns）以及《泥面人》（Clayface）等影視新作：「我們為這支把構想落地的團隊深感自豪，也感恩所有合作過的演員、劇組與管理人員。我們和Jeremy（Jeremy Latcham）早在漫威時期就有創作交集，十分期待他為DC的下一階段帶來全新思路。我們很高興能回歸初心，專心去講述我們熱愛的故事，其中就包括Clark與Lex旅程的《超人：明日之子》新篇章。」

James Gunn與拍檔上任後，雖然推出了不少新作，可惜仍未能令DC重返巔峰，而今年6月上映的《超女》（Supergirl）票房成績強差人意。（電影海報）

James Gunn指很高興當初能重新打造經典角色，但亦坦承對企業運作感到疲憊，而未來他會保留多部作品的監製職務，並專心創作領域，包括2027年7月9日上映的《超人》續集《明日之子》。據知，目前已經拍攝完成的作品不會有太大的變動，例如David Corenswet飾演的超人人選應該不變，但羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）飾演的蝙蝠俠是James Gunn時期的作品，不過由於續集延期拍攝而動向不明。