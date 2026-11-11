哈利波特｜丹尼爾烈格夫聲稱不看劇集版　「我已經看過演過太多」

由 HBO 製作的《哈利波特》（Harry Potter）重啟版劇集，已定檔於下月25日聖誕節隆重首播，外界正熱烈期待新一代小演員的演出。前任「哈利波特」男星丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）近日公開表示，自己對即將播映的全新電視劇版本沒甚興趣，屆時未必會捧場收看。「我已經看過很多次《哈利波特》，也演過很多集了。」

《哈利波特》的全新影集，將於12月25日聖誕節同大家見面。（官方圖片）

三位小主角的性格，來到影集會有微妙的變化。（《哈利波特》影集劇照）

早前，丹尼爾烈格夫接受《美聯社》訪問時，直言自己可能不會收看這部新作。「我已經看過很多次《哈利波特》，也演過很多集了，而且我平時也很少看電視。」他補充連神劇《絕命毒師》（Breaking Bad）及《廣告狂人》（Mad Men）都沒看過。最後更指不管什麼作品，片長8小時都已經很長。」意思指《哈利波特》首季影集有8集共8小時，也太長。

丹尼爾烈格夫接受《美聯社》訪問時，直言自己可能不會收看這部新作。「我已經看過很多次《哈利波特》，也演過很多集了，而且我平時也很少看電視。」（《哈利波特》劇照）

《哈利波特》第一集時，丹尼爾烈格夫當時只有10至11歲，實在可愛。（劇照）

談到接棒飾演新版「哈利波特」的童星多明尼可麥克勞葛林（Dominic McLaughlin），丹尼爾烈格夫認為對方完全不需要他的指導。他貼心地指出，若自己發表太多意見，媒體在採訪該名童星時便會以「丹尼爾教你這樣演」來施加壓力。為了不讓這個可憐的孩子在宣傳時被自己的言論打擾，他拒絕提供任何建議，並大讚對方必定能勝任，更表示非常期待未來有機會與這位新星見面。