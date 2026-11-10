鄭伊健撐蒙嘉慧「粗爆」屬誤會　有幫手糾正發音︰假假地都係前輩

鄭伊健今日（10/11）出席又一城的《Pokémon's 30 YEARS OF JOY AT FESTIVAL WALK》活動，向來是電玩及動漫迷的他，都玩足Pokémon的衍生電玩近30年，當中充滿不少回憶。而早前太太蒙嘉慧在宣傳《我阿爹想旅行》時，將「被人撩」口快快疑似讀成粗口，伊健都有聽到，覺得是誤會，但造就一個好成功的宣傳，「如果唔係大家唔會記得呢件事。」他更指自己一直有指正太太的發音︰「佢同我一齊之後發音都正確咗好多。」

鄭伊健在聖誕版比卡超陪同下，參與又一城《Pokémon's 30 YEARS OF JOY AT FESTIVAL WALK》活動的揭幕儀式。（葉志明 攝）

鄭伊健在聖誕版比卡超陪同下，參與又一城《Pokémon's 30 YEARS OF JOY AT FESTIVAL WALK》活動的揭幕儀式。（葉志明 攝）

鄭伊健向來是電玩及動漫迷，關於Pokémon的衍生電玩都玩足近30年。（葉志明 攝）

在家中被老婆收服？ 「女人係細心啲」

作為Pokémon的粉絲，伊健都有玩《Pokémon Go》，更爆料在拍攝《久別重逢》時，去到日本四國人煙稀少的地方，會收服到不少新品種。至於返到屋企，到底是伊健收服老婆，還是被老婆收服呢？「要睇事件，工作上，我假假地都係前輩，都會講畀佢聽點樣點樣會好啲，其他嘢就由佢處理。因為佢係一個視野好闊嘅人，照顧晒所有家人，男人比較粗心大意，女人係細心啲。」

在工作上，伊健是「收服」太太的人。「我假假地都係前輩，都會講畀佢聽點樣點樣會好啲。」（葉志明 攝）

對於不時在街上被網民拍到，伊健表示大家大可以前來打招呼，總好過拍下自己未瞓醒樣子。（小紅書圖片）

蒙嘉慧爆粗疑雲 鄭伊健︰「好成功吖呢個宣傳」

最近太太都正忙於宣傳復出之作《我阿爹想旅行》，但原來伊健一直未入場欣賞。「就快睇，通常都係咁，我啲戲佢都拖好耐先睇，到適當嘅時候先去睇。聽聞身邊啲人都喊得好勁。」但太太早前在宣傳時疑似「爆粗」，伊健就大讚︰「好成功吖呢個宣傳，如果唔係大家唔會記得呢件事。佢同我一齊之後發音都正確咗好多，因為佢以前咬字冇咁好，而家進步好多。」

張家輝在接受傳媒訪問時，說要唱伊健的歌呼召他出來幫手謝票，結果唱錯陳小春的《戰無不勝》。（葉志明 攝）

對於張家輝開演唱會，伊健表示值得支持︰「在娛樂圈有機會都爭取到做自己想做的事都開心。」（葉志明 攝）

此外，張家輝在接受傳媒訪問時，說要唱伊健的歌呼召他出來幫手謝票，結果唱錯陳小春的《戰無不勝》，伊健都有留意︰「做足功課先啦！都冇乜嘢嘅，都係自己人。」對於張家輝來年農曆年間會開演唱會，可會獲邀做嘉賓？「唔會呀，我有嘢做唔喺香港，但都值得支持。今年好多歌手或者不是歌手都開演唱會，在娛樂圈有機會都爭取到做自己想做的事都開心。」那麼幾時到自己在香港開騷？「暫時未諗到，我爭取時間休息。」