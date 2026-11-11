「金像最佳男配」冇戲拍　銅鑼灣排隊爭$120時薪工︰減輕家人負擔

香港經濟低迷，失業率高企，無論樂壇與影壇均陷入寒冬，產量大不如前，縱有實力甚至得過金像獎都一樣苦無工作機會。日前，有網民就拍到2022年憑《媽媽的神奇小子》奪得金像獎「最佳男配角」的馮皓揚（羊羊），在銅鑼灣鬧巿排隊應徵時尚品牌全球旗艦店的招聘現場，爭取時薪120港元的兼職店員工作，而同隊更見到另一藝人希晉的身影，一條隊出現歌影兩位新人，足見娛圈的就業狀況苦不堪言。

有網民上載了一張包含了歌影新人，在銅鑼灣排隊應徵的相片。（網上圖片）

前者是憑《全民造星V》出道，樂隊ROVER成員王希晉。後面是憑《媽媽的神奇小子》奪得金像獎「最佳男配角」的馮皓揚（羊羊）。（網上圖片）

當街排隊為爭時薪$120兼職工

洪金寶大哥大在《葉問2》中一句對白︰「為生活我可以忍！」時下的藝人都一樣，由於開工不足，不少藝人都不惜抛頭露面，轉行做兼職維生，實行邊做邊等機會重投追夢行列，例如吳浩康、林耀聲、麥子樂、陳鎮亨@ROVER等均要從事地盤、搬運等體力勞動工作。

而日前，就有眼利網民在時尚品牌W.MANAGEMENT全球旗艦店的招聘現場，發現於2022年，憑《媽媽的神奇小子》奪得金像獎「最佳男配角」的馮皓揚在排隊，而前幾個身位，更有憑《全民造星V》出身，投身樂隊ROVER的成員王希晉。兩位都放下身段，在銅鑼灣鬧巿跟一眾少男少女排隊應徵，爭取一份時薪120港元的兼職店員。該潮流品牌於Fashion Walk前H&M原址三層巨舖開設全球旗艦店（預計12月開業），預計聘請近500名全職及兼職店員。提出120港元一個較高的時薪，原因是該店想羅致擁有模特兒與KOL相關經驗的人士，貫徹品牌以「顏值營銷」的風格。

相片公開後迅即成為網絡熱話，有網民留言慨嘆︰「有金像獎都係冇用」、「大家睇吓今年有幾多套港產片同劇集就知咩事啦！」（網頁截圖）

網民慨嘆生活艱難欣賞二人能屈能伸

相片公開後迅即成為網絡熱話，有網民留言慨嘆︰「有金像獎都係冇用」、「大家睇吓今年有幾多套港產片同劇集就知咩事啦！」、「夾Band邊度搵到食㗎！」等等。但亦有網民支持二人為追夢一直堅持。「馬死落地行，做藝人都要養家同開飯嘅！」、「大丈夫能屈能伸Respect！」更有人以ROVER出道作《秒速8公里》的歌詞「幾多的勸告和煩惱 世上沒難題解不到」來勉勵二人，十分窩心！

2022年憑《媽媽的神奇小子》奪得金像獎「最佳男配角」的馮皓揚（羊羊），演技獲肯定。（資料圖片）

馮皓揚在《媽媽的神奇小子》中飾演少年蘇樺偉。（《媽媽的神奇小子》劇照）

馮皓揚︰能屈能伸！ 希晉︰不應被動等待機會

事後羊羊回覆傳媒查詢時表示自己已經22歲大個仔，希望可以靠自己能力賺取生活費︰「減輕家人的負擔，同時令他們更放心，知道我在追夢與現實生活中能夠取得平衡，能屈能伸！所以我便趁拍劇空檔去應徵兼職，一來可以將自己對時裝的興趣轉化為賺錢能力，而且能夠增加生活經驗、學懂待人接物，相信對將來的演戲之路也有幫助！」

王希晉憑《全民造星Ｖ》入行，成為樂隊ROVER成員。（網上圖片）

至於希晉就覺得香港地個個都等錢使，夾Band做音樂更是不乏花費的玩意，要不時「輸血」，故要找本錢才能繼續追夢。「其實亨仔之前去地盤做兼職，簡直是ROVER仔的榜樣，啟發了我們不應被動等待機會與收入，反而應該主動爭取，而且該店員出名顏值高，若然成功獲聘的話，便證明了我是ROVER的『顏值擔當』，可以跟隊友炫耀一番呢，哈哈！」難得兩位都樂觀面對逆境，實在值得支持。