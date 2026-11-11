黃德斌張文傑杜拜電影巡禮宣傳《九龍城寨》　與戴玉麒沙灘曬肌

黃德斌、張文傑、戴玉麒日前到訪杜拜，出席由亞洲電影大獎學院（AFAA）主辦、文創產業發展處、電影發展基金及香港駐迪拜經濟貿易辦事處支持的「香港電影巡禮－杜拜站」活動，期間三人除了與杜拜觀眾作近距離交流，分享電影創作理念及幕後故事外，他們亦特意由香港帶備心意小禮物送給當地觀眾作見面禮，實行與杜拜觀眾打成一遍。

黃德斌、張文傑、戴玉麒日前到訪杜拜，出席由亞洲電影大獎學院（AFAA）主辦、文創產業發展處、電影發展基金及香港駐迪拜經濟貿易辦事處支持的「香港電影巡禮－杜拜站」活動。

三人與杜拜觀眾作近距離交流，分享電影創作理念及幕後故事。

他們亦特意由香港帶備心意小禮物送給當地觀眾作見面禮，實行與杜拜觀眾打成一遍。

當中代表香港超賣座動作電影《九龍城寨之圍城》出席活動的張文傑，坦言第一次到訪杜拜，感覺大開眼界，他表示在杜拜沿途見到好多好靚、好宏偉的建築，大讚杜拜絕對是個超級大都會，「真係好開心又興奮！可以去到唔同地方，等更多人認識香港電影文化同呢部作品。」對於續集《九龍城寨之終章》已完成拍攝，張文傑表示超期待電影上映，「其實壓力多多少少都會有，始終《圍城》入面『四仔』呢個角色得到咁多觀眾嘅喜愛，作為演員，我都想對得住大家，唔想大家失望。所以今次拍攝係去盡。唔單止我，成個團隊都一樣去盡。」

張文傑，坦言第一次到訪杜拜，感覺大開眼界，他表示在杜拜沿途見到好多好靚、好宏偉的建築，大讚杜拜絕對是個超級大都會，「真係好開心又興奮！可以去到唔同地方，等更多人認識香港電影文化同呢部作品。」

到訪杜拜 寓工作於娛樂

而同樣代表《九龍城寨之圍城》出席杜拜電影交流活動的黃德斌，透露今次是相隔廿多年，第二次到杜拜，他期望《九龍城寨之終章》播出後，到時可以再一次來杜拜作交流。而另一藝人戴玉麒，代表電影《一個部門的誕生》出席活動，對此他感到非常榮幸，他表示能在一個多元種族城市，透過電影作為橋樑，與不同的人進行分享交流是創作者的快樂泉源。

黃德斌，透露今次是相隔廿多年，第二次到杜拜，他期望《九龍城寨之終章》播出後，到時可以再一次來杜拜作交流。戴玉麒代表電影《一個部門的誕生》出席活動，對此他感到非常榮幸，他表示能在一個多元種族城市，透過電影作為橋樑，與不同的人進行分享交流是創作者的快樂泉源。

雖然逗留杜拜只有短短數天行程，不過黃德斌、張文傑、戴玉麒不忘寓工作於娛樂，完成活動後，三人隨即四處觀光。

雖然逗留杜拜只有短短數天行程，不過黃德斌、張文傑、戴玉麒不忘寓工作於娛樂，完成活動後，三人隨即四處觀光，還到沙灘曬肌，盡展雄性魅力，張文傑指：「可以寓工作於娛樂，做完嘢之後，其餘嘅時間排到滿滿，玩得好充實，太滿足喇！多謝 AFAA 嘅邀請。」

雖然逗留杜拜只有短短數天行程，不過黃德斌、張文傑、戴玉麒不忘寓工作於娛樂，完成活動後，三人隨即四處觀光。

三人隨即四處觀光，還到沙灘曬肌，盡展雄性魅力。