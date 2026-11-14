無涯之約｜奪中美電影節最佳短篇電影　導演孔令政︰有信心走下去

《第22屆中美電影節》前日（美國11月10日）在洛杉磯荷里活美國編劇工會劇院隆重舉行。今年唯一入圍主競賽單元的香港動畫《無涯之約》，導演編劇孔令政與動畫總監朱漢威齊赴荷里活出席金天使獎頒獎典禮，結果憑《無涯之約》勇奪第22屆中美電影節「年度最佳短篇電影」一等獎，為香港動畫爭光。

今年唯一入圍主競賽單元的香港動畫《無涯之約》，導演編劇孔令政遠赴荷里活出席金天使獎頒獎典禮，結果憑《無涯之約》勇奪第22屆中美電影節「年度最佳短篇電影」一等獎，為香港動畫爭光。（官方圖片）

動畫總監朱漢威（左）都有一齊去到荷里活出席金天使獎頒獎典禮。（官方圖片）

孔令政過去執導的電影《見怪》曾於第19屆中美電影節奪得「最佳串流電影」獎。今次首次自編自導動畫作品再度獲獎，他表示：「好開心回到自己成長的洛杉磯可以得到這個獎項的認可！多謝香港文創處CCIDA，多謝文創產業專員Drew一直以來的支持。這個榮耀是屬於我們整個香港人團隊的，因為《無涯之約》是全香港人、本地工作室製作出來的動畫，得獎令我們更有信心繼續走下去，令《無涯之約》這個IP宇宙能讓更多觀眾找到共鳴。」

《無涯之約》由全香港團隊製作，李佳芯、魏浚笙、任達華、江𤒹生及盧慧敏聲演，以廣東話配音呈現。（《無涯之約》劇照）

《無名指》導演孔令政自編自導的本地原創科幻動畫《無涯之約》，現已上映中。（《無涯之約》海報）

孔令政編劇及執導、朱漢威監製、ORINPIX Studios Limited製作的《無涯之約》，入選香港數碼娛樂協會主辦、文創產業發展處贊助的第三屆「明日動畫」計劃，採用2D手繪圖結合人工智能軟件輔助，由全香港團隊製作，李佳芯、魏浚笙、任達華、江𤒹生及盧慧敏聲演，以廣東話配音呈現，動作場面由伍允龍擔任顧問，展現本地動畫創作及製作實力。《無涯之約》30分鐘加長版現正上映，歡迎動漫迷及支持本地創作的觀眾購票入場。