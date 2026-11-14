《沙丘瀚戰》系列重映馬拉松開跑　一氣呵成重溫保羅復仇之路

由荷里活大導演丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）執導，改編自Frank Herbert 經典暢銷小說的史詩三部曲《沙丘瀚戰》（Dune），即將迎來震撼終章《沙丘瀚戰：第三章》（Dune: Part Three）。電影將於12月15日在IMAX巨幕優先上映，12月16日正式上映。片商為隆重其事，部分指定戲院於今、明天（11月14日及15日）率先推出《沙丘瀚戰》系列IMAX重映馬拉松，讓觀眾在大銀幕上一次過重溫第一、二章的浩瀚旅程，為第三章做好準備。

保羅亞崔迪（添麥菲查洛美 飾）在家族被滅門後，帶母親積西嘉夫人逃亡到沙漠之中，尋求夢中的少女采寧。（《沙丘瀚戰》電影劇照）

奧斯汀畢拿飾演的菲德羅薩，是哈肯能男爵的另一位侄兒，在第二集成最強反派。（《沙丘瀚戰：第二章》電影劇照）

《沙丘瀚戰：第三章》的故事設定在第二章的17年後，保羅已成為宇宙皇帝，卻面臨來自各方勢力的敵意、愛人采寧的背離。（《沙丘瀚戰：第三章》劇照）

重映馬拉松：IMAX巨幕一氣呵成 附獨家片段

是次《沙丘瀚戰》系列IMAX重映馬拉松，將兩集連播，總片長349分鐘，包含15分鐘中場休息及共11分鐘額外片段，讓觀眾在IMAX巨幕與史詩配樂中，完整沉浸於導演丹尼斯維爾諾夫打造的沙漠世界。

《沙丘瀚戰2》曾奪得奧斯卡「最佳視覺效果」獎。（直播截圖）

《沙丘瀚戰：第三章》的故事設定在第二章的17年後，保羅已成為宇宙皇帝，卻面臨來自各方勢力的敵意、愛人采寧的背離，以及妹妹Alia的詭異力量崛起，為三部曲劃上句號。入場重溫第一、二章，正是見證保羅從流亡少年走上神壇、再直面神話代價的最佳方式。