翻生貓奇遇記｜九命死剩一條　《玩轉腦朋友》班底細談生命部署

迪士尼與彼思又一溫暖人心的原創動畫，施展奇幻魔法，題材異想天開的《翻生貓奇遇記》（GATTO），在全新預告中，進一步揭開這場橫跨現實與奇幻世界的貓咪大冒險神秘面紗。大家一齊跟住主角黑貓Nero展開一段奇幻感動之旅！電影將於2027年3月上映。

黑貓Nero在水都威尼斯，展開一段奇幻感動之旅。（《翻生貓奇遇記》影片截圖）

主角Nero以高竇又惹笑的性格盡得人心。（《翻生貓奇遇記》影片截圖）

在《翻生貓奇遇記》首條預告曝光後，片中的貓咪主角Nero以高竇又惹笑的性格盡得人心，而在全新預告中，進一步揭開故事主題，黑貓Nero誤闖水都威尼斯卻在冒險中意外死亡，但正因為貓有9條命，話咁快又可以重頭來過。但不經不覺已經去到最後一條命，到底要如何善用？過去的8條命又是否活得精彩？從而頓悟出「貓生意義」，展開一段感動人心的奇幻旅程。

黑貓Nero誤闖水都威尼斯卻在冒險中意外死亡，但正因為貓有9條命，話咁快又可以重頭來過。（《翻生貓奇遇記》影片截圖）

迪士尼與彼思全新原創動畫《翻生貓奇遇記》(Gatto)，由金像提名動畫《盛夏友晴天》(Luca) 導演恩里科卡薩羅薩 (Enrico Casarosa) 執導。彼思創作總監彼德托達 (Pete Docter) 披露《翻生貓奇遇記》將以大膽色彩的手繪風格，捕捉威尼斯如畫般的質感，同時保留彼思作品一貫細膩立體的視覺深度，帶出前所未見、更具藝術感和溫度的全新體驗。

黑貓Nero與一位街頭音樂家女孩Maya開展一段意想不到的友誼。（《翻生貓奇遇記》影片截圖）

【故事大綱】

迪士尼與彼思繼《反斗奇兵》、《玩轉腦朋友》班底，又一異想天開原創鉅製《翻生貓奇遇記》，漫遊意大利威尼斯，展開一段充滿喵喵的奇幻歐洲之旅。一隻不懂游泳的黑貓尼路（麥克雷法路 聲演）偏偏在被運河包圍的水都中求存，更要面對人類對牠的種種迷信與誤解。儘管擁有九條命，牠卻對「貓生」充滿懷疑。被逼替貓界黑幫大佬洛哥（羅蘭士費斯賓 聲演）賣命，因此與一位街頭音樂家女孩Maya開展一段意想不到的友誼，引發一場奇喵歷險，終於發現自己的生命意義！