由新晉導演王德健執導，爾冬陞監製，馮德倫、袁澧林（Angela）、胡杏兒、周秀娜主演的電影《第四幕》，以舞台劇排練為背景，交織出四位角色在台上台下的自我救贖。電影近日上映後獲不俗口碑，王德健接受《香港01》專訪時，除了感謝觀眾支持，亦細談電影在視覺、剪接與劇本結構上的隱密心思，並分享恩師爾冬陞如何從劇本、拍攝到後期製作，全方位引領自己踏上導演之路。

王德健出生於馬來西亞，自細愛看香港電影，崇拜香港電影，從而來港修讀電影，幸運地可在香港找到發展機會。《第四幕》是他首部執導作品。（許育民 攝）

《第四幕》採用「戲中戲」結構，演員需要在現實與舞台劇角色之間頻繁切換，相對而言，觀眾觀影時亦須緊隨這種虛實交替的頻繁轉換。（《第四幕》海報）

色彩與鏡頭引領觀眾入戲

王德健出生於馬來西亞，自細愛看香港電影，祟拜香港電影，從而來港修讀電影，幸運地可在香港找到發展機會。《第四幕》是他首部執導作品，採用「戲中戲」結構，演員需要在現實與舞台劇角色之間頻繁切換，相對而言，觀眾觀影時亦須緊隨這種虛實交替的頻繁轉換。王德健坦言，單看文字劇本，其實相當難讀，所以爾冬陞對該片有一句評價︰「套戲拍出嚟比劇本好看！」王德健︰「因為同一個演員在劇本中，會同時呈現不同身份，甚至出現借角色之口說真心話的層次。為了讓觀眾在觀影時不會迷失，我與各部門花了不少心思設計視覺與敘事暗號。」

馮德倫在戲中飾演江郎才盡的舞台劇導演，袁澧林的出現激發他的創意爆發。（《第四幕》劇照）

袁澧林在戲中是一張白紙的舞台劇演員。（《第四幕》劇照）

王德健表示，團隊在美術色調上刻意為角色作出區分，例如袁澧林飾演的角色比較剛烈時，會用紅色做代表，周秀娜則偏藍冷色調，而當袁澧林踏上舞台綵排飾演「娜姐」角色時，又換上一套西裝代表其工種，讓觀眾較易代入。

除了色彩，鏡頭剪接上亦埋下了過場暗示。每次由現實切入舞台劇的戲中戲前，上一個鏡頭必定會先定格在該角色身上。王德健︰「例如在進入『紅色』那一場舞台戲之前，上一個鏡頭一定會先拍胡杏兒對著鏡子，然後才切入舞台。這會給觀眾一種心理暗示：『It's her（就是她了）』。」他形容這種設計並非明刀明槍地說明，而是透過細微技巧建構一條無形軌道，牽引著觀眾進入角色的情感世界。

王德健︰「因為同一個演員在劇本中，會同時呈現不同身份，甚至出現借角色之口說真心話的層次。為了讓觀眾在觀影時不會迷失，我與各部門花了不少心思設計視覺與敘事暗號。」（許育民 攝）

胡杏兒霸氣的形象，配以紅色服裝。（《第四幕》劇照）

與緣起爾冬陞《暴瘋語》 凌晨「追魂Call」改劇本

談及與監製爾冬陞的緣分，王德健直言：「我常說自己入行以來最大的幸運，就是認識了爾冬陞。」兩人早年透過李光耀導演介紹認識，當時王德健在電影《暴瘋語》擔任副導演，後來又臨時頂上處理一場涉及大量演員的戲份，其表現獲得爾冬陞賞識，自此展開長達十多年的合作。跟隨爾生拍下《我是路人甲》、《三少爺的劍》及《海的盡頭是草原》。

王德健笑言初初跟爾生合作，會半夜校多次鬧鐘起身睇短訊。「因為爾生習慣在半夜寫劇本，我會每個幾鐘校一次鬧鐘，醒一醒睇下有冇甚麼事跟進。」（許育民 攝）

今次首度執導《第四幕》，爾冬陞不僅擔任監製，更親自指導他修改劇本。王德健對爾生的評價，是一個全能型導演，拍攝、劇本、剪接、說故事方法全都很精準。然而，爾冬陞對劇本的嚴謹程度，亦令他不敢鬆懈。王德健笑言初初跟爾生合作，會半夜校多次鬧鐘起身睇短訊。「因為爾生習慣在半夜寫劇本，我會每個幾鐘校一次鬧鐘，醒一醒睇下有冇甚麼事跟進，有甚麼需求要改，直至知道他瞓了我就安心去瞓，做爾生導演組是好緊張的。」

到了拍攝現場，兩人已建立起高度默契。王德健表示爾冬陞從不會在現場指手畫腳或給予壓力，反而像精神支柱般與工作人員聊天、為團隊注入信心。只有在遇到突發難題時，他才會果斷出手解決。「有一次演藝學院的場地期非常緊張，還差一天戲份拍不完，我向他說出這個難題，他立刻果斷決定紅日開拍，照畀雙工，用最務實的方法保住整場戲。」

周秀娜在戲中比較冷艷，另方面又是位財經界女強人。（《第四幕》劇照）

戲中有句對白「你是個幫到演員的導演」，是王德健對爾冬陞的一份敬意。（葉志明 攝）

戲中對白寄託敬意︰「幫到演員的導演」

在《第四幕》中，胡杏兒飾演的角色曾對馮德倫說過一句對白，讚他是一位「幫到演員的導演」。被問到這句話會否是王德健對自己的期許？他坦承，這句對白其實源自他對爾冬陞的敬佩。「我覺得爾冬陞拍女性角色特別出色，他鏡頭下的每位演員都很有魅力，《新不了情》的袁詠儀、《忘不了》的張栢芝，至於《新宿事件》的成龍，《門徒》的劉德華都是我們從沒見過那一面的，在他鏡頭下的演員都變得非常立體。」

對於首次執導，他也朝這目標進發！「作為導演，就是要拍好每一位演員，無論是主角還是臨時演員，都要對他們的角色負責。」希望為觀眾帶來驚喜之餘，亦能為演員的演藝生涯留下一個獨特而難忘的角色。