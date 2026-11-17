資深導演王穎，出生於香港，後來到美國讀書及移居，太太是香港知名演員繆騫人。近日，他為宣傳由范冰冰及實力派男星 Lily Franky主演的新作《瘋癲老人日記》，現身台灣金馬影展（頒獎禮於11月22日舉行），在接受傳媒訪問時，大談與范冰冰合作點滴。他直言開拍前對范冰冰的固有印象，與實際相處後截然不同，更盛讚對方是個對演戲充滿熱誠、且懂得為角色注入力量的演員。

王穎執導的《瘋癲老人日記》，由范冰冰及日本男星 Lily Franky主演，早前導演去到台灣金馬影展接受傳媒訪問。（《瘋癲老人日記》劇照）

資深導演王穎，現年77歲。出生於香港，後來到美國讀書及移居，太太是香港知名演員繆騫人。（資料圖片）

破格情慾戲無底線 飲酒微醺助入戲

在《瘋癲老人日記》中，范冰冰與日本實力派男星 Lily Franky有不少情慾對手戲，其中一幕更要男方親吻及舔范冰冰雙腳的場面。導演王穎在訪問中大讚兩位主角，對這類破格演出均毫無包袱，拍攝前，范冰冰更主動提出先喝點酒，好讓自己進入微醺狀態。王穎認為此舉貼合角色心境，不單允許更特別作全面清場，讓兩位演員在毫無干擾下，順應情緒自然發揮。

導演王穎在訪問中大讚兩位主角，對這類破格演出均毫無包袱，拍攝前，范冰冰更主動提出先喝點酒，好讓自己進入微醺狀態。（《瘋癲老人日記》劇照）

淡妝初見面打破偏見 片場與影展判若兩人

王穎坦言，起初得悉范冰冰有意接拍時，內心都曾有點顧慮，因為在他眼中，范冰冰就是濃妝豔抹、氣場強大的古裝女星。然而，當二人首次以視訊會面，范冰冰竟以近乎素顏的淡妝亮相，而且言談間感受到她對角色有深刻見解，頓時令自己的顧慮放下。

王穎坦言得悉范冰冰有意接拍時，內心都曾有點顧慮，因為在他眼中，范冰冰就是濃妝豔抹、氣場強大的古裝女星。（《瘋癲老人日記》劇照）

談到范冰冰合作後的感覺，王穎形容她展現出極大的反差︰「在片場開工時，她只帶同隨行一名助手，作風低調且從不提額外要求，但當團隊一同出席多倫多國際電影節時，她則帶備多達12人的龐大團隊，以及多套華麗戰衣登場。她有兩個面向，一是大明星，另一面是渴望演好戲的演員。」此外，王穎還笑言在片場，不時看見范冰冰做一件事。「她會抓緊空檔敷面膜，畢竟保養也是她事業的一部分。」

《瘋癲老人日記》改編自日本同名經典小說，講述一名中風後行動不便的老翁，在曾擔任舞者的媳婦日夜照料下，產生禁忌依戀的故事。（《瘋癲老人日記》劇照）

老爺與媳婦犯禁之戀 因范冰冰改寫故事背景

《瘋癲老人日記》改編自日本文豪谷崎潤一郎，於1961年開始在《中央公論》連載、1962年正式出版的同名經典長篇小說，講述一名中風後行動不便的老翁，在曾擔任舞者的媳婦日夜照料下，產生禁忌依戀的故事。王穎表示，原先劇本設定為純日本家庭，但決定由范冰冰主演後，便決定將女主角改為旅居日本的中國女子，與日籍老爺發展出這段微妙關係。他解釋，過去十多年觀察到東京華人人口日益增加，中日伴侶亦相當普遍，因此順理成章調整了故事背景。

范冰冰飾演的媳婦，悉心的照顧卻無意燃起老爺情慾之火。（《瘋癲老人日記》影片截圖）

Lily Franky飾演的老爺曾偷窺媳婦沖涼。（《瘋癲老人日記》影片截圖）

Lily Franky飾演的老爺對美腿情有獨鍾。（《瘋癲老人日記》影片截圖）

現年77歲、《喜福會》名導王穎早前曾透露，《瘋癲老人日記》或為告別作。被問及退休計劃時，他並未把話說死僅淡然回應：「畢竟年紀大了，要看體力還能不能應付，因為執導一部電影實在要承受很大的壓力。」