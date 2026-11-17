改編自本地漫畫家袁鎮江原創作品、全球首部以「花式跳繩」為主題的漫畫《準繩道》的動畫電影版快將投入製作，項目於11月15日假啟德雙子匯舉行發布活動。《準繩道》動畫電影版由尹志文編導、簡君晋及黎芷雯監製、蔡奕垣擔任動畫總監，以漫畫版的原型人物及故事延伸創作，講述熱愛跳繩的中學生小愛及小哲將會遇上的全新挑戰，交織出有笑有淚的篇章，為各人在跳繩賽道上的青春回憶留下熱血的印記。

《準繩道》的製作班底，包括導演尹志文及簡君晋等，一齊出席發布會。（官方圖片）

《準繩道》（One Two Ready Go!）是一本於2025年7月，《香港動漫電玩節》期間正式發表的香港原創漫畫，第一版實體書已全數售罄，並由於其「花式跳繩」的題材獨特，及原作者袁鎮江 (Jacob Yuen) 的「素人漫畫家」身份，令這部作品引起本地漫畫界的注目。袁鎮江過去從未正式出版過漫畫，卻憑藉驚人的毅力與天賦，在第四屆「港漫動力」— 香港漫畫支援計劃中突圍而出，一舉奪得「特別嘉許獎」。

這本漫畫的創作靈感，來自袁鎮江看著熱愛花式跳繩的女兒無數次被繩絆倒後仍繼續堅持，這份純粹的熱情深深感動了他。《準繩道》不只是獻給所有香港花式跳繩運動員的致敬之作，更是一位父親用畫筆為女兒揮舞的加油棒，見證著兩代人為了熱愛而全力以赴的動人故事。對於自己的作品將被製作成動畫電影，而且自己將在電影版中繼續參與美術及設計工作，袁鎮江感覺像發夢一點都不現實，他表示：「知道現在各界環境艱難，要在香港做一部電影難，而做動畫電影就更艱難。但感激自從決定製作這部漫畫後，一直得到很多愛。當初單純為女兒付出愛，最後卻收到很多人對自己的愛。就這樣，把我們所有人都連在一起了，這個畫面太夢幻，夢幻得一點都不真實。」

全球首部以「花式跳繩」為主題的漫畫《準繩道》，快將投入製作成動畫電影。（官方圖片）

曾執導電影《白日之下》及電視劇《IT狗》系列的導演簡君晋，今次首次出任監製一職，亦是首次與運動題材的電影作品結緣。簡君晋首先非常感謝 Loomi Entertainment Group 給予機會讓這部動畫得以誕生，也衷心感謝各個創作及製作單位的信任與通力合作。簡君晋解釋為何受到這項目的吸引：「Jacob 為了女兒排除萬難，將一項動態運動轉化為靜態漫畫，這份心意深深感動了我。電影圈內大家經常討論未來的出路與方向，而每次走進戲院，看到一家大小全神貫注地看電影的畫面，我都希望自己能創作出這樣的作品。因此，被這件事觸動之後，我便希望能將這部靜態漫畫重新變回動態的動畫，搬上大銀幕成為一部電影。」

《媽媽的神奇小子》導演尹志文再次執導運動主題作品，更請來蘇樺偉擔任發布會嘉賓。（官方圖片）

為本作品編劇及執導的是《媽媽的神奇小子》導演尹志文，這是他繼前作後第二次執導和運動相關的作品，他感激製作團隊及許多香港跳繩運動員和愛好者，給予了很多寶貴意見並積極參與其中，這讓他對整件事充滿信心：「在進行資料搜集時，我接觸到許多香港跳繩運動員，他們那份熱血讓我深受感動——原來香港有這麼多人在為這項運動默默堅持。因此，我希望能夠藉此機會將花式跳繩進一步推廣出去，讓更多人認識這項運動。」

來自Axis Studio的蔡奕垣 (Agnes Choy)，過去有逾二十年製作動畫的經驗，這是她首次為一部電影擔任動畫總監，提及製作這部作品的挑戰，Agnes表示：「這次將《準繩道》改編成動畫電影，我們最大的優勢在於原著漫畫本身已經具備極強的鏡頭感與分鏡基礎，這為我們構築故事節奏和視覺張力省下了不少摸索時間，讓我們能更精準地還原角色神髓。不過，跳繩運動講求極致的速度感、身體律動以及繩索高速揮動時的軌跡變化，要在平面動畫中呈現出既真實又充滿熱血張力的跳繩鏡頭，難度非常高。因此，我們在製作上大膽採用了『人手繪製 x 3D 製作 x AI 技術』的混合模式——透過AI協助處理繁複的中間格與高速動態光影，大幅提升製作效率；同時保留傳統人手繪製在關鍵動作、細膩微表情與熱血神韻上的溫度，希望為觀眾帶來耳目一新的視覺衝擊。」