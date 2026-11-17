奧斯卡影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）剛剛在本月11日度過了52歲生日，並於日前（14日）在洛杉磯比華利山莊（Beverly Hills）一私人住宅舉行盛大生日派對，到場祝賀的位位都是巨星級人馬，場面可謂星光熠熠。

奧斯卡影帝里安納度狄卡比奧剛剛在本月11日度過了52歲生日，並於日前（14日）在洛杉磯比華利山莊一私人住宅舉行盛大生日派對。（Getty Images）

多位短裙性感美女到場祝賀

據《Page Six》報道，當晚現場有一輛白色小巴載著多位打扮光鮮亮、身穿迷你裙的年輕美女到場，在一段最新曝光的影片中，當中包括真人騷《Love Island》的女星Courtney Boerner，目前尚不清楚其餘女性的具體身份，畫面隨即引起網民關注，更再次引發外界對狄卡比奧過往偏愛年輕女性的討論。另外，美國饒舌歌手Ice Spice、Stassie Karanikolaou、Cara Delevingne、Laura Harrier等女星都獲邀出席派對。

真人騷《Love Island》的女星Courtney Boerner。（IG/@courtnneylynn）

Courtney Boerner經常在IG大曬噴血性感照。（IG/@courtnneylynn）

美國饒舌歌手Ice Spice獲邀出席里安納度生日派對。（IG/@icespice）

網紅Stassie Karanikolaou亦有現身。（IG/@staskaranikolaou）

派對嘉賓陣容堪比奧斯卡頒獎典

除了現場美女如雲，嘉賓的陣容堪比奧斯卡頒獎典禮，影帝阿爾柏仙奴（ Al Pacino ）、影帝艾哲倫保迪（Adrien Brody）、饒舌歌手50 Cent、Edward Norton、Jonah Hill、奧蘭度布林（Orlando Bloom）、初代蜘蛛俠杜比麥奎爾（Tobey Maguire）、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）夫婦等都是座上客。雖然現場美女如雲，但有消息人士透露，里安納度的超模女友Vittoria Ceretti都在場，相信在傳媒拍攝前已經在會場打點一切。

里安納度的超模女友Vittoria Ceretti。（IG/@vittoria）

Vittoria是唯一打破里安納度「25歲定律」的女友，她在25歲時開始跟對方交往，兩人感情穩定，現時已經28歲。（IG/@vittoria）

Vittoria曾為Victoria's Secret行內衣騷。（IG/@vittoria）

數十前度都是25歲以下

里安納度除了事業表現亮眼之外，他的感情生活都多姿多彩，情史相當豐富，過往50多位女友當中很多位都是索模，網友更稱他為「名模收集王」，過往歷任前度年齡都不過25歲。對於「25歲定律」，里安納度曾經接受雜誌訪問時公開回應，他指自己的心理年齡比實際年紀年輕，作息、旅行方式與同齡人不同，在劇組的生活如夜晚討論劇本等，也較為貼近年輕人。他又表示並沒有刻意看另一半的年紀，反而是選擇相同生活節奏的人在一起。不過現任女友Vittoria Ceretti已經28歲，打破了「25歲定律」，加上今年3月帶同Vittoria出席奧斯卡頒獎典禮，令外界猜測兩人關係已經進一步邁向婚姻。