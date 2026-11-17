英國男星羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）正式獲得片商垂青，接替丹尼爾基克（Daniel Craig）成為第七任007，並會演出第26部占士邦電影。消息公布後，英國王室在官方IG限時動態轉發了007的帖文，並發文祝賀：「Welcome to His Majesty's Secret Service, Mr Bond」歡迎加入英王陛下的秘密情報局，巧妙呼應占士邦的電影設定。王室與007極有淵源，2012年倫敦奧運開幕式更曾經播放已故英女皇與占士邦的短片。

除了一條短片，官方更發佈一張羅拔柏迪臣的007造型照。（官方圖片）

Zendaya成「邦女郎」大熱

新人007宣布後，外界立即預測新「邦女郎」的人選。由於新一集占士邦電影導演Denis Villeneuve羅拔柏迪臣於《沙丘瀚戰：第三章》（Dune: Part Three）合作，有大批網民認為導演很大機會邀請《沙丘瀚戰》3集中合作過的人氣女星Zendaya擔任「邦女郎」。加上Zendaya近年成為荷里活炙手可熱的一線女演員，同時亦深受時尚圈及時裝品牌青睞，若擔任新「邦女郎」票房有一定的叫座力。

兩亞裔女星上榜成「邦女郎」人選

Zendaya與羅拔柏迪臣今年已經先後在《戲劇性婚禮》（The Drama）、《奧德賽》（The Odyssey）及《沙丘瀚戰：第三章》三片中合作，因而被看好再於新一集占士邦電影中合作。另外，有美國時尚雜誌日前亦預測新「邦女郎」的人選，其中憑韓劇《魷魚遊戲》走紅的韓國女性鄭浩妍及憑美劇《幕府將軍》（Shogun）成為首位亞裔艾美影后的日本女星澤井杏奈均榜上有名。

鄭浩妍憑韓劇《魷魚遊戲》走紅。（Getty Images）