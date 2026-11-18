由霍建華、楊謹華、蔡凡熙等演員主演的Netflix醫療台劇《急診室的奇蹟》於本月12日上架後，立即超越金智媛主演的韓劇《Doctor X》，登上台灣Netflix熱播榜單冠軍。然而，劇中卻出現多個醫療情節引發醫療專業人士質疑，導致部分觀眾棄劇。

Netflix醫療台劇《急診室的奇蹟》由霍建華、楊謹華、蔡凡熙等演員主演。（Netflix）

楊謹華嘴拔針蓋遭鬧爆冇醫學常識

《急診室的奇蹟》有不少逼真的手術畫面，高質感仿真假體及特效，被譽為台劇特殊化妝與醫療道具的「里程碑」。不過隨著劇集獲得更多網民高度關注，卻惹來批評，並指出劇集出現大量不合醫學知識的情節。第一集中，楊謹華飾演的急診室醫生何宇華，為阻止醉酒大鬧急診室的患者而大打出手，為醉酒患者打鎮定劑時，竟然用嘴拔針蓋，被網民鬧爆醫學知識不足：「一秒出戲」、「這不是帥，是全菌出擊！病人直接保重了」、「嘴巴細菌那麼多，這簡直是『醫源性感染』現場」。

第一集中，楊謹華飾演的急診室醫生何宇華，為阻止醉酒大鬧急診室的患者而大打出手。（劇集畫面）

楊謹華飾演的急診室醫生何宇華需要為醉酒患者打鎮定劑。（劇集畫面）

楊謹華竟然用嘴拔針蓋，被網民鬧爆醫學知識不足。（劇集畫面）

劇集醫療顧問發聲回應爭議

對於劇中情節掀起醫護界網民集體捉錯處，醫療顧問及主創團隊隨後發聲回應爭議。擔任該劇醫療顧問的張堯任醫師於前日（16日）在社交平台發文回應，透露自己曾參與劇中一幕僅有12秒的下刀鏡頭，但幕後卻需要整個劇組投入長達3小時的準備，坦言不該只用幾個不完美的瞬間，否定一群人長時間的努力。

網民對於導演及醫療顧問的回應不買帳。（劇集畫面）

《急診室的奇蹟》有不少逼真的手術畫面，高質感仿真假體及特效，被譽為台劇特殊化妝與醫療道具的「里程碑」。不過隨著劇集獲得更多網民高度關注，卻惹來批評，並指出聚集出現大量不合醫學知識的情節。（劇集畫面）

網民不買帳 指部分醫療專業術語有誤

而導演李志薔則表示，拍攝前找了許多醫療顧問，並參考很多國外的醫療劇。由於醫學分科太細，涉及太多專業領域和分工，很難做到完美：「當中若有任何失誤，請不要怪罪醫療顧問，一切由我做最後決定，應該由導演／主創團隊承擔。」不過似乎部分網民都不買帳，更指劇中部分醫療專業術語有誤是低級錯誤。