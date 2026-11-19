現年36歲的奧斯卡影后珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）成名甚早，21歲便首度提名奧斯卡最佳女主角，更以23歲之齡榮封影后，其後亦分別再次提名最佳女主角及女配角獎，在一眾90後同儕之間成就無人可比。近年她將生活重心大幅轉向家庭，甚至曾公開自稱「沒有拍戲時就是全職家庭主婦」。 隨著她與藝術總監丈夫Cooke Maroney於2019年結婚後，先後誕下兩個兒子，明顯減產，並高度保護家人隱私。

珍妮花羅倫絲於2013年，以23歲之齡榮封奧斯卡影后。（Getty Images）

珍妮花羅倫絲擁有荷里活罕見「真實貼地」的率性性格，因而獲得大批粉絲擁護。（Getty Images）

珍妮花羅倫絲近照面目全非

珍妮花羅倫絲近期先後現身多個公開活動，包括《飢餓遊戲：黎明收割》的紐約首映典禮及WWD 2026 Inc Awards，除了身形明顯瘦了兩圈之外，樣貌上明顯的改變在網絡上引起熱烈討論。有網民在討論區留言表示：「長不一樣了」、「怎麼每天都感覺變了個人」，更有人指珍妮花的最新樣貌跟Bella Hadid非常相似，因而引發整容疑雲。

珍妮花羅倫絲樣貌上明顯的改變在網絡上引起熱烈討論。（Getty Images）

珍妮花瘦了很多。（Getty Images）

珍妮花承認整容。（Getty Images）

珍妮花羅倫絲承認整容

對於被指整容，珍妮花羅倫絲坦白承認整容，除了注射輕量肉毒（Baby botox）之外，更接受了提胸手術。她曾在10月接受雜誌《The Cut》的專訪時，毫不避諱談論整形與產後身材變化。她透露自己已接受胸部拉提手術，未來也會考慮進行臉部拉皮，直言：「我想當個辣媽！」她更解釋，希望接送孩子上學時，看起來像個把生活打理得井井有條的女人。另外，她接受《VOGUE》訪問時，還表示對「口內取脂」相當心動，不過她指口內取脂手術很明顯，所有人都會發現，故未必真的會去做這個手術。