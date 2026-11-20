《俠盜獵車手6》（GTA 6）於今日（19日）正式推出，全球玩家隨即湧入遊戲世界「瘋狂飛車」。對於香港及華人玩家而言，多一份樂趣是來自遊戲中發現驚喜彩蛋——駕車收聽車上電台時，竟然有歌手林子祥（阿Lam）的經典金曲《敢愛敢做》，隨即在社交平台引發熱議。林子祥在80、90年代是票房保證，《我愛夜來香》、《三人世界》、《富貴吉祥》都是賣座之選。到1991年，黃百鳴籌拍《家有囍事》時也鎖定要林子祥參演，與黃百鳴、張國榮合演三兄弟，但因為林子祥在美國加州奧克蘭的房屋，遇上1991年奧克蘭山火引發的火災焚毀，必須趕回去處理，因此未能演出，並改由當時大熱的周星馳頂上，意外造就一個票房高峰。



《家有囍事》當年刷新香港電影史上票房紀錄，大收4800萬港元！（《家有囍事》電影劇照）

1992年上映的賀歲片《家有囍事》為香港人每個新年必定重溫的經典喜劇之一！（《家有囍事》電影截圖）

1992年上映的賀歲片《家有囍事》為香港人每個新年必定重溫的經典喜劇之一，電影由高志森執導，張國榮、周星馳、張曼玉、毛舜筠、吳君如及黃百鳴的黃金組合主演，當年刷新香港電影史上票房紀錄，大收近4,900萬港元，極受觀眾歡迎！

能夠促成《家有囍事》經典組合，黃百鳴多年前亮相電視節目《星星同學會》，接受吳君如訪問，提及三位男主角組合曾多次變換。黃百鳴︰「最初《家有囍事》三兄弟係林子祥、張國榮同我！」

林子祥在80、90年代是票房保證，《我愛夜來香》、《三人世界》、《富貴吉祥》都是賣座之選。（資料圖片）

搵周潤發頂上都告吹 「仲要同我打對台添！」

由林子祥做大哥、黃百鳴為二哥、張國榮則飾演三弟。而做得二弟，就要扮娘娘腔，黃百鳴當時便對吳君如表示︰「最初係妳做男人婆、我演娘娘腔！點知阿Lam間屋燒咗，咁搵邊個呢？就搵我舊拍檔周潤發囉！點知佢已經食咗對家茶禮，仲要同我打對台添！」當年周潤發接拍同期上映的《我愛扭紋柴》，未能與黃百鳴合作重現《八星報喜》的經典組合。

原來《家有囍事》黃百鳴、張國榮與周星馳飾演的常家三兄弟，原本由林子祥、黃百鳴與張國榮飾演。（《家有囍事》電影劇照）

黃百鳴本來請周潤發替補，誰知發哥已接拍《我愛扭紋柴》。（《我愛扭紋柴》電影劇照）

經典賀歲片《八星報喜》中，黃百鳴、周潤發與張學友飾演三兄弟。（《八星報喜》電影劇照）

周星馳獅子開大口︰嗰陣八百萬！畀足！

至於周星馳的加入，黃百鳴直言沒有辦法下的出路︰「被迫㗎嗰鋪！畀咗好貴！（吳君如：被迫用佢？）係呀，被迫用佢！」他續言：「咁冇人用，咪迫住搵周星馳囉！佢獅子開大口，但係我哋要開工，咪畀佢咬咗一啖囉！」在吳君如不斷追問下，黃百鳴亦透露周星馳九十年代初「獅子開大口」情況下的片酬：「嗰陣八百萬！畀足！」但電影《家有囍事》當年大破香港票房紀錄，令黃百鳴與電影公司進帳不少，意外下的組合成為銀幕經典，仲贏埋對家《我愛扭紋柴》（票房$3,640萬），而且傳頌至今，亦算物有所值！