由基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導，麥迪文（Matt Damon）主演的《奧德賽》（The Odyssey），近日上架串流平台，幾位都展開宣傳工作。而路蘭在接受《獨立報》（The Independent）訪問時透露，坦承《奧德賽》有大量被刪走的劇情，但他強調不會跟風推導演加長版︰「我不玩加長版那套，只盡力追求精簡。」

《奧德賽》在全球大受歡迎，宣傳工作一直都未停下。（微博圖片）

路蘭坦承《奧德賽》有大量被刪走的劇情，但他強調不會跟風推導演加長版。（《奧德賽》電影預告片截圖）

近年全球票房欠佳，偶有叫座作品都會推出加長版，望觀眾再次入場二刷。當中不少大導演級作品都有跟隨，包括列尼史葛（Ridley Scott）、薩克薛達（Zack Snyder）及占士金馬倫（James Cameron）。即使當中的作品已長達3小時，並未遭電影公司強行大幅刪減，但仍出於創作熱情而重新剪輯新版本。

路蘭表示拍攝《奧德賽》時要攀山涉水絕不輕鬆，很難想像千辛萬苦去到拍攝地拍些會刪掉的鏡頭。（《奧德賽》劇照）

日前，基斯杜化路蘭在接受《獨立報》（The Independent）訪問時，明確表示未來絕不會為《奧德賽》推出加長版，他坦承《奧德賽》確有很多刪減片段被丟進垃圾桶，但斷言這些內容永遠不會重見天日。「我不太認同『導演剪輯版』這做法，我只認可最初在戲院公映的那個版本。身為編劇兼導演，我一向會在前期盡量精簡要拍攝的素材，很多被刪走的段落其實連拍都沒有拍過。」

路蘭曾透露《奧德賽》中，有一幕風暴中船員被海浪沖走的驚險畫面，堅持不用CG特效，而是由特技演員反覆親身上陣嘗試才成功拍出。（《The Do Show》影片截圖）

他又補充說，拍攝《奧德賽》時要攀山涉水絕不輕鬆，很難想像千辛萬苦去到拍攝地拍些會刪掉的鏡頭。「我真的不想浪費一整天時間，在山頂、雨中、船上或任何地方，去拍攝一些最終根本不會剪進正片的鏡頭。因此，我寧願集中精力把最初公映的版本做到最好。」並重申自己的職責，是為電影的剪輯權而戰，一直戰鬥到電影正式上映為止。