Marvel Studios年度超級鉅製《復仇者聯盟5︰末日降臨》（Avengers: Doomsday），即將於12月16日香港搶先大銀幕上映。為迎接這部重磅巨製，全球的預熱活動都相當大型及具規模，例如日本東京有Dr. Doom巨型花車巡遊，韓國首爾有2,000架無人機在漢江夜空，上演Marvel特別燈光匯演，中國上海就在商廈的活動空間，打造超巨型主題裝置，巨大復仇者聯盟A字標誌放在大廈外，非常壯觀。

《復仇者聯盟5：末日降臨》即將於12月16日香港搶先大銀幕上映。（大會提供）

末日博士因為一次實驗意外毀容，故要長期戴面具。(《復仇者聯盟5：末日降臨》預告）

距離上一集《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）相隔七年，Marvel終於再度集結神級超級英雄陣容，迎戰前所未見的滅世危機。今次不但有羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）震撼回歸，首度飾演Marvel經典大反派末日博士（Dr. Doom），更有基斯伊雲斯（Chris Evans）、基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、貝哲羅柏斯卡（Pedro Pascal）等一眾荷李活巨星坐鎮，率領復仇者聯盟、變種特工以及神奇4俠等多個人氣超級英雄團隊同場交鋒，陣容之龐大，絕對是近年最受全球影迷期待的電影盛事之一！

《復仇者聯盟5：末日降臨》的概念設計圖，人才濟濟。（官方圖片）

電影尚未正式上映，世界各地已掀起「末日」熱潮，預售門票更早早引發搶購。香港早前推出預售首日Infinity Vision認證影院戲票，並送限量版海報，一經推出即引來影迷瘋狂搶購，反應空前熱烈。至於世界各地也紛紛展開大型宣傳活動，將《復仇者聯盟5：末日降臨》的熱潮帶到戲院以外！

日本東京在11月1日配合日本橋、京橋祭典舉行大型Marvel主題巡遊，超過280人參與，當中最矚目的莫過於高達4.5米、重約1.5噸的Dr. Doom巨型花車，沿途吸引大批粉絲圍觀。

高達4.5米、重約1.5噸的Dr. Doom巨型花車，沿途吸引大批粉絲圍觀。（《復仇者聯盟5：末日降臨》全球宣傳活動相片）

日本東京在11月1日配合日本橋、京橋祭典舉行大型Marvel主題巡遊，超過280人參與。（《復仇者聯盟5：末日降臨》全球宣傳活動相片）

韓國首爾在10月31日，以2,000架無人機在漢江夜空上演Marvel特別燈光匯演，將Iron Man轉化成Dr. Doom，震撼閃耀天幕；韓國同日更配合舉行Marvel Run主題跑步活動，將全城變成復仇者集結地！

韓國首爾在10月31日，以2,000架無人機在漢江夜空上演Marvel特別燈光匯演。（《復仇者聯盟5：末日降臨》全球宣傳活動相片）

（《復仇者聯盟5：末日降臨》全球宣傳活動相片）

中國上海在11月6日，將上海港匯恒隆廣場打造成超巨型《復仇者聯盟5：末日降臨》主題裝置，巨大復仇者聯盟A字標誌放在大廈外，前方更有末日博士巨大半身像降臨，氣勢十足。

上海港匯恒隆廣場打造成超巨型《復仇者聯盟5：末日降臨》主題裝置，巨大復仇者聯盟A字標誌放在大廈外。（《復仇者聯盟5：末日降臨》全球宣傳活動相片）

上海港匯恒隆廣場打造成超巨型《復仇者聯盟5：末日降臨》主題裝置，巨大復仇者聯盟A字標誌放在大廈外。（《復仇者聯盟5：末日降臨》全球宣傳活動相片）

《復仇者聯盟5：末日降臨》全球巡迴宣傳即將展開，並已選定全球九大城市，以美國拉斯維加斯作為首站，並包括巴西聖保羅、澳洲黃金海岸、意大利羅馬、英國倫敦、南韓首爾、中國上海、加拿大多倫多以及美國洛杉磯為尾站。