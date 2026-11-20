本地原創科幻動畫《無涯之約》（Odium Zero）上周榮獲《第22屆中美電影節》「年度最佳短篇電影」一等獎，為香港動畫爭光。導演及編劇孔令政與動畫總監朱漢威遠赴洛杉磯出席頒獎典禮，上周六帶著獎盃與配音主角李佳芯一同出席《無涯之約》第二周特典場的映後分享，更即場將獎盃頒發給李佳芯，一起分享獲獎的榮耀與喜悅。

《無涯之約》導演孔令政在第二周特典場，即場將獎盃頒發給李佳芯，一起分享獲獎的榮耀與喜悅。（官方相片）

被問到為《無涯之約》哪一幕配音最深刻，Ali笑說一定是「被打」的戲份：「拍戲被打不會發出『嗚嘩……』那種誇張的叫聲。」（官方圖片）

小時候愛看《龍珠》、《聖鬥士星矢》、《美少女戰士》、《男兒當入樽》等卡通的李佳芯，長大後發現動畫並不是只給小孩看，去戲院看《太空戰士之滅絕光年》、《反斗奇兵》、《玩轉腦朋友》、《玩轉極樂園》等都令她感動不已，甚至比看真人電影更易哭，因為動畫特殊的感染力：「除了真人電影，其實動畫都可以帶出很多訊息，而且充滿創意與無限想像，所以我好想試試用廣東話為本地的動畫配音。」

《無涯之約》將於11月21及22加開特典場，由導演及編劇孔令政、動畫總監朱漢威作映後分享。（官方圖片）

被問到為《無涯之約》哪一幕配音最深刻，Ali笑說一定是「被打」的戲份：「拍戲被打不會發出『嗚嘩……』那種誇張的叫聲，但為動畫配音就可以放大來演！這是好玩的地方。」自言用動畫教曉他的熱血精神來做動畫的導演孔令政，現場則透露《無涯之約》這個香港IP最新的未來發展大計：「在戲院放映《無涯之約》的第一集，是熱血的第一步成果。雖然資源很有限，但我們想做的是整個《無涯之約》的宇宙，未來將會有更多新角色出現，也有廣闊的時間線與完整的生態。《無涯之約》除了會有影集、電影版，亦已開始研發遊戲程式與體驗館，甚至有音樂會，會推出主題曲、插曲、片尾曲。希望大家不只是坐下來看一套動畫而可以真正參與其中，有更多的互動。」