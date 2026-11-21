香港名導演劉鎮偉（Jeffrey），久未在香港露面，早前他接受文雋的YouTube頻道《文雋講呢啲講嗰啲》訪問，談到他的成名作《賭聖》 （1990），當時一心是惡搞《賭神》（1989）抽下水，但出乎意料地大收，以4,100萬港元打破香港開埠紀錄（《賭神》為3,700萬港元）。不僅奠定周星馳「喜劇之王」的地位，更徹底改寫了九十年代華語喜劇的生態。然而，劉鎮偉首次爆料，該片最初執導人選竟另有其人，是在電視劇《他來自江湖》跟星爺合作無間的李力持，但李卻因為片酬上「幾萬蚊」的執著，令他錯失一部經典作。

香港名導演劉鎮偉（Jeffrey），久未在香港露面，早前他接受文雋的YouTube頻道《文雋講呢啲講嗰啲》訪問。（影片截圖）

劉鎮偉在90年代執導過的作品，全部都是今時今日觀眾眼中的經典，包括︰《賭聖》 （1990）、《九一神鵰俠侶》（1991）、《92黑玫瑰對黑玫瑰》（1992） 、《射鵰英雄傳之東成西就》 （1993）、《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》（1995）、《西遊記大結局之仙履奇緣》（1995）及 《回魂夜》（1995）等等

《賭聖》惡搞《賭神》，但票房竟超越原著。（《賭聖》劇照）

劉鎮偉當年提議將內地興起的「特異功能」元素融入賭片。（《賭聖》劇照）

劉鎮偉賞識李力持 願助他首登導演之位

劉鎮偉在訪問中談到1989年底，因為王晶執導的《賭神》大收，掀起全港賭片熱潮，促使當時思遠影業的老闆吳思遠萌生開拍一部類似題材喜劇念頭，當時由吳思遠、劉鎮偉、元奎商討，期間劉鎮偉忽發奇想，提議將當時內地興起的「特異功能」元素融入賭片，這點子獲得吳思遠叫好，更第一時間想到剛在電視劇《蓋世豪俠》及《他來自江湖》嶄露頭角的周星馳主演。

劇本火速敲定，但當時劉鎮偉與元奎正忙於趕拍《屍家重地》，分身乏術，劉鎮偉於是向吳思遠推薦，當時執導《他來自江湖》已略見潛力的李力持。他深信二人合作無間，絕對能擦出強烈火花。而自己就退居幕後擔任編劇及監製。

《賭聖》上映後票房狂收4,100萬港元，劉鎮偉因此分得了一筆遠超導演片酬的豐厚「第一桶金」。（《賭聖》劇照）

劉鎮偉見到李力持有份執導的《他來自江湖》，已略見潛力，深信他與周星馳合作，絕對能擦出強烈火花。（《他來自江湖》影片截圖）

一個最漂亮的階梯，一般人都已經立即應承。然而，事情的發展卻出乎所有人意料。當劇組正式與李力持洽談合作條件時，雙方竟在片酬上陷入僵局。據劉鎮偉憶述，那個差距更是少到想自己出錢埋單，促成事件。劉鎮偉︰「佢就係堅持多嗰少到呢……我真係覺得我轉頭俾咗你都仲得，你做乜仲要討價還價，仲要同會長（吳思遠）。」當時吳思遠是導演會會長，捧紅過不少導演。

劉鎮偉及元奎更在戲中客串演出「台灣賭王陳松」及「街坊賣魚盛」。（《賭聖》影片截圖）

吳思遠當機立斷 決定棄用李力持

吳思遠亦覺得，李力持可以為少少錢這麼堅持，就算今次成功捧他上位，對方將來都不會感恩言謝。一句「捧咗都冇用」吳思遠便當機立斷，決定放棄用李力持，並直接要求劉鎮偉與元奎親自上陣執導。最後，劉鎮偉亦感嘆道：「我不是要詆毀李力持，阿力都係朋友嚟嘅，但我一定要講出嚟，當其時就係因為呢個少少嘅執著，你放過咗一個機會。」最後，《賭聖》上映後票房狂收4,100萬港元，劉鎮偉因此分得了一筆遠超導演片酬的豐厚「第一桶金」。而劉鎮偉及元奎更在戲中客串演出「台灣賭王陳松」及「街坊賣魚盛」。