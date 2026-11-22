香港名導演劉鎮偉（Jeffrey），久未在香港露面，早前他接受文雋的YouTube頻道《文雋講呢啲講嗰啲》訪問。劉鎮偉導演在周星馳輝煌的電影生涯中，佔有重要一席。首次合作的《賭聖》（1990）便開創無厘頭喜劇先河，更成就對方成為「喜劇之王」。周星馳一夜之間成為全港片商爭相合作的「金蛋」。以劉鎮偉「伯樂」身份，明明可以乘勝追擊搶頭籌，合作再創佳績。偏偏在這時候，劉鎮偉選擇抽身離場，當時他在等一個機會︰「等佢輸，因為佢未輸過（票房）。」結果在1994年賀歲檔，劉鎮偉夥拍周潤發的《花旗少林》，小勝周星馳夥拍李力持的《破壞之王》100萬。而這小小的佳績，竟令星爺主動致電劉鎮偉，要求再度合作。



香港名導演劉鎮偉（Jeffrey），久未在香港露面，早前他接受文雋的YouTube頻道《文雋講呢啲講嗰啲》訪問。（影片截圖）

劉鎮偉證周星馳非片場暴君 《功夫》慌亂急召定海神針

回想《賭聖》的合作，劉鎮偉表示與周星馳合作得非常愉快，劇本僅花了十日便寫成，全片拍攝亦只是一個月多，兩人在片場不停度橋過招，合作過程極為愉快。對於不少人指星爺有控制慾，在片場是暴君，劉鎮偉不認同。談初合作，固然是聽教聽話，劉鎮偉以鎖匙去比喻導演的工作︰「演員在鏡頭前能否發光，關鍵在於自信心，導演的角色正是一把打開演員心扉的鎖匙。」而在片場上，大家都互相尊重。「佢會提議咁樣做，我就話咁做仲好啲喎？大家係好開心。」

即使往後周星馳爆紅，這份互信的默契依然在。去到2004年的《功夫》，當時周星馳身兼導演與主角，在片場對自己產生懷疑，亦急召劉鎮偉到現場當監製，身份有如他的「定海神針」，在背後為他護航。

《賭聖》上映後票房狂收4,100萬港元，劉鎮偉因此分得了一筆遠超導演片酬的豐厚「第一桶金」。（《賭聖》劇照）

當日拍完《賭聖》之後，劉鎮偉好清楚會有段時間不會再拍星爺。「我知道佢嗰個時候會『飄』，唔係話佢壞呀，任何一個演員（一夜爆紅）都會咁，而我又覺得呢個咁聰明嘅小朋友，佢應該出去跟其他導演合作會好啲。」（《賭聖》海報）

周星馳爆紅後拒合作 劉鎮偉親揭「等佢輸」三大主因

《賭聖》上映後票房大收破紀錄的4,100萬，周星馳瞬間成為各方爭奪焦點。作為成就對方的功臣之一，劉鎮偉理應乘勢開拍《賭聖》續集賺快錢，但他當下竟知進退，縱使合作也只用監製身份參與《新精武門1991》及《漫畫威龍》。當年有這決定，外界都感意外，今次訪問，劉鎮偉便細談原因。

原來當日拍完《賭聖》之後，劉鎮偉好清楚會有段時間不會再拍星爺。「第一，我知道佢嗰個時候會『飄』，唔係話佢壞呀，任何一個演員（一夜爆紅）都會咁，而我又覺得呢個咁聰明嘅小朋友，佢應該出去跟其他導演合作會好啲。第二，我好清楚自己，你嗰陣時夾硬拍落去，自己就企喺一個刀鋒口，各方勢力都在爭奪佢，自己千祈唔好做呢樣嘢。第三個理由，你唔拍佢，我喺出邊拍其他戲都收咁多錢，咁我做乜要企喺刀鋒口度呢？」於是，他在《賭聖》後，轉去幫劉德華拍天幕創業作《九一神鵰俠侶》，更拍下叫好叫座的《92黑玫瑰對黑玫瑰》。

《92黑玫瑰對黑玫瑰》中梁家輝飾演娘娘腔探長呂奇，更憑着此經典演出奪得影帝。（《92黑玫瑰對黑玫瑰》劇照）

《花旗少林》《破壞之王》正面交鋒成合作契機

劉鎮偉的等待到底是甚麼？原來是等周星馳這位票房神話輸一次。1993年，當時票房略顯疲態的周潤發，因為非常欣賞《92黑玫瑰對黑玫瑰》，於是主動找上劉鎮偉合作《花旗少林》。同一時間，周星馳正趕拍《破壞之王》，兩片將會在1994年的賀歲檔對決。

這一仗，劉鎮偉是要用實力告知周星馳，自己是有能力力壓對方，但有趣是，原來劉鎮偉同時間都有暗中幫周星馳度《破壞之王》。「每個星期梗有一、兩日丟幾張紙仔嚟，話我知《破壞之王》拍緊咩。我一邊自己拍戲，一邊真係盡心幫星仔，完全冇驚輸畀人，我盡力幫你度拍好去，我又盡力自己拍好去，就喺呢個賀歲對一次。」

1993年，周潤發主動找上劉鎮偉，合作《花旗少林》。同一時間，周星馳正趕拍《破壞之王》，兩片將會在1994年的賀歲檔對決。（網上圖片）

劉鎮偉睇準周星馳觀眾層面已達樽頸，需要一個大突破，於是就創作了一個帶強烈悲劇，有哲理深度的愛情喜劇的《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》及《西遊記大結局之仙履奇緣》。（《西遊記》劇照）

星爺觀眾層達樽頸 《西遊記》成一大突破

最終一上畫，《花旗少林》在票房上一直力壓《破壞之王》，最後埋單以十數萬之差小勝（據資料顯示《花旗少林》收$3,703萬港元，《破壞之王》收$3,692萬港元），打破周星馳自《賭聖》以來票房不敗的神話。劉鎮偉︰「我等佢輸，因為佢未輸過（票房）。」

雖然是少少的十數萬，但在周星馳眼中輸就是輸，更因此而親自致電劉鎮偉，當時他更以不可抗拒的理由邀合作︰「佢話︰『Jeff，我自己搞公司，你無理由唔幫我嘛？』」這間公司就是星輝的前身彩星，合作的電影就是《西遊記》系列。而這部電影，更是劉鎮偉睇準周星馳觀眾層面已達樽頸，需要一個大突破，於是就創作了一個帶強烈悲劇，有哲理深度的愛情喜劇的《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》及《西遊記大結局之仙履奇緣》。