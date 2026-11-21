馮德倫（Stephen）與劉鑾雄太太甘比，今日（21/11）出席皇室堡《WINDSOR X BUCKET MAN A BUCKETFUL OF XMAS》揭幕禮，BUCKET MAN是近年馮德倫積極發展的本地動畫角色，其背後理念獲甘比認同，故促成今次合作。而甘比原來係《老馮日記》粉絲，無論是廿年前的舊版，還是最新製作的網上版，都集集追。馮德倫聽見便隨即出手，邀請大劉跟甘比一齊粉墨登場，甘比表示畀劉生考慮下，但就留下一句忠告︰「我驚你頂唔住，你叫佢做佢會做埋導演嗰份。」

馮德倫（Stephen）與劉鑾雄太太甘比，今日（21/11）出席《WINDSOR X BUCKET MAN A BUCKETFUL OF XMAS》揭幕禮。（盧振輝 攝）

甘比非常欣賞BUCKET MAN在漫畫世界好有意思，跟旗下商場想帶畀大家溫暖與正能量感覺吻合。（盧振輝 攝）

兩位接受傳媒訪問時，問到今次合作如何促成，甘比笑言自己除了欣賞Stephen的才華，還有他的外表。事實上，她非常欣賞BUCKET MAN在漫畫世界好有意思，跟旗下商場想帶畀大家溫暖與正能量感覺吻合。而今次聯乘產品更有日本經典卡通櫻桃小丸子，對Stephen來說又別具意義。「因為我哋啲產品，都是傾向男性，今次同小丸子合作就希望吸引多啲女性觀眾去認識。」

記者會上，甘比使拿手的勾織技術，勾出一個Bucket帽送畀馮德倫，問到可有機會成為量產精品？Stephen便笑指︰「佢話一個要勾一個鐘，一日都可以勾24個啦！」（盧振輝 攝）

馮德倫即場邀請大劉甘比客串《老馮日記》

眾所周知，大劉是TVB劇集《愛‧回家》的粉絲，集集追，馮德倫便問甘比劉生可有睇埋《老馮日記》，原來甘比正是《老馮》的忠粉，無論廿年前的電視版還是近年的網上版都有收看，Stephen亦打蛇隨棍上︰「可唔可以邀請你拍一集？」甘比爽快答應，Stephen隨即再問︰「可唔可以請佢（大劉）拍一集？」甘比就表示要商量一下，Stephen更承諾︰「我整一集同《愛‧回家》好有關係。」甘比表示會考慮，但亦忠告一句︰「我驚你頂唔住，你叫佢做佢會做埋導演嗰份，佢鍾意睇住鬧，佢喺入面就鬧唔到人。」

劉鑾雄在記招上，曾表示晚晚睇《愛．回家》，又指劇中有女角色整容整到「硬膠面」，但他也明白對方是為了搵食。（資料圖片）

馮德倫為求大劉肯客串《老馮日記》，即場向甘比承諾︰「我整一集同《愛‧回家》好有關係。」甘比表示會考慮。（盧振輝 攝）

太太舒淇金馬先拔頭籌 自己缺席因早安排工作

在訪問期間，身在台灣出席金馬獎的舒淇先拔頭籌，憑《女孩》贏得本屆「國際影評人費比西獎」，對於太太獲獎，馮德倫並未知情，但當然會替她高興，又表示今次沒有隨行赴台，因為手頭上早已安排BUCKET MAN活動，故未能同行。