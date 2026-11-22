Netflix王牌神劇《怪奇物語》（Stranger Things）自2016年推出以來風靡全球，雖然正傳故事已畫上句號，但「顛倒世界」的版圖仍未完結。Netflix官方正式宣布開拍全新前傳劇集，定名為《OTHER WORLDS: A Stranger Things Adventure》，並預計於2028年正式上線，消息一出即令全球劇迷大感興奮。

《怪奇物語》最終季已分別於去年11月尾、聖誕節及元旦播出。（Netflix）

全新主角陣容登場

今次前傳由系列核心編劇Kate Trefry親自擔任節目統籌兼編劇，原創人達菲兄弟（Duffer Brothers）則退居執行製作人及聯合主創，並邀請《傲慢與偏見》名導Joe Wright執導前三集，確保原汁原味的懸疑科幻風格。據官方透露，前傳的時間線將大幅推前至1955年的美國內華達州虛構的城市馬里恩（Marion），並會啟用全新主角陣容登場，為觀眾帶來耳目一新的視覺與劇情衝擊。

前傳會啟用全新主角陣容登場。（片段畫面）

前傳繼續由原創人Duffer Brothers領軍，並聯同系列核心編劇Kate Trefry攜手打造，確保原汁原味的懸疑科幻風格。（片段畫面）

前傳揭開「顛倒世界」起源

劇情方面，《OTHER WORLDS: A Stranger Things Adventure》將聚焦於終極大魔王Vecna（即Henry Creel）在獲得超能力之前所發生的神秘事件。劇集不僅會深入剖析他的黑化過程，更會解答正傳大結局中留下的終極伏筆，徹底揭開「顛倒世界」（Upside Down）的真正起源。各位《怪奇物語》迷，記得密切留意後續選角及最新動態！

前傳的時間線將大幅推前至1955年的美國內華達州虛構的城市馬里恩（Marion）。（片段畫面）