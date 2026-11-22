《第63屆金馬獎頒獎典禮》於今晚（22/11），在台北流行音樂中心隆重舉行。而這隆重的盛典，主持人就交予來自香港的年輕演員柯煒林（Will）。過去都有不少香港藝人擔任過金馬主持，包括︰蕭芳芳、曾志偉、鄭裕玲、吳君如、馮德倫等，多以港台二人配的組合，今次以柯煒林一人獨撐全場可謂破天荒。

過去都有不少香港藝人擔任過金馬主持，包括︰蕭芳芳、曾志偉、鄭裕玲、吳君如、馮德倫等，多以港台二人配的組合，今次以柯煒林一人獨撐全場可謂破天荒。（陳順禎 攝）

2016年，柯煒林參與第一部電影作品《點五步》，飾演「牛屎」一角，憑藉自然不造作的演繹初露鋒芒。（柯煒林facebook專頁）

柯煒林的起點充滿港產獨立電影的草根氣息，他在學期間，因參演《鮮浪潮》短片《如霧起時》而對演戲萌生興趣，毅然放棄學業，全心投入片場世界。（資料圖片）

從《鮮浪潮》到《點五步》

柯煒林的起點充滿港產獨立電影的草根氣息，他在學期間，因參演《鮮浪潮》短片《如霧起時》而對演戲萌生興趣，毅然放棄學業，全心投入片場世界。2016年，參與第一部電影作品《點五步》，飾演「牛屎」一角，憑藉自然不造作的演繹初露鋒芒。其後在電視劇《二月廿九》以及Dear Jane《銀河修理員》MV中，也讓觀眾留下記憶點。

2021年參與電影《濁水漂流》，飾演失語的街友「木仔」，單靠眼神與肢體語言征服觀眾。（《濁水漂流》劇照）

2021年參與電影《濁水漂流》，飾演失語的街友「木仔」，單靠眼神與肢體語言征服觀眾，為他帶來《第40屆香港電影金像獎》最佳新演員及男配角兩個提名，而在《第58屆金馬獎》也獲得最佳男配角提名，成功在台灣電影圈中，留下點點光芒。

從「木仔」到「趙公道」的口碑累積

獲得金馬提名後，柯煒林更積極融入台灣影視生態。他先後接演台灣導演楊雅喆的《破浪男女》，大膽挑戰極具爭議與身體張力的角色。去年，他更獲台灣名導陳玉勳青睞，主演時代大片《大濛》。而為了演活片中的退役老兵「趙公道」，他下足苦功鑽研口音與時代感的言語方式，成功入圍《第62屆金馬獎》最佳男主角，並再一次將柯煒林這名字，深深打入台灣觀眾腦海。

柯煒林去年憑電影《大濛》，成功入圍《第62屆金馬獎》最佳男主角。（《大濛》劇照）

33歲的無常考驗 確診肺腺癌第四期

然而，正值演藝事業上升期的柯煒林，最殘酷的考驗出現。2025年5月尾起，因持續咳嗽不癒，經詳細檢查後，在33歲之齡確診肺腺癌第四期。消息傳出，震驚港台影壇。面對突如其來的噩耗，他坦言初期曾感到腳步踩空、難以接受，甚至一度憂心辭演，但他最終堅持一邊抗癌服藥、一邊完成舞台劇《笨蕉大劇院》當中20場演出。

而樂觀及積極的他，很快便接受挑戰，迎接這場逆境波，接受標靶藥物治療，儘管面對未知的副作用與情緒起伏，柯煒林選擇坦然公開病情，不賣慘、不退縮，反而以一貫的幽默與樂觀面對生命。去年金馬獎入圍名單公布時，正在抗癌的他感動直言︰「可以繼續演戲，更幸福！」

柯煒林表示自己於去年五月尾開始，一直在咳，先看普通科醫生，食過兩次抗生素，一直沒斷尾，轉看呼吸道專科，照過CT，發覺有異樣，再轉介到另一位專科醫生。（柯煒林＠IG）

由台下候選人到台上掌舵人

至於今屆擔任主持，緣自去年金馬獎慶功宴後，金馬執委會向他問道︰「明年要不要來當主持人？」柯煒林還以為只是玩笑，到年中追問要否留檔期時，沒想到竟是真誠邀請。在官方宣傳片中，他與前輩田啟文、新任金馬主席張震大玩黑色幽默，自嘲「執二攤」接棒主持，展現出渾然天成的喜劇節奏與港式幽默魅力。