《第63屆金馬獎頒獎典禮》於今晚（22/11），在台北流行音樂中心隆重舉行。紅地氈於下午5點開始，先由主持人香港演員柯煒林（Will）登上，而隨後就有憑《我們不是什麼》入圍最佳男配角的AK江𤒹生同大家見面。

AK江𤒹生憑《我們不是甚麼》入圍金馬獎最佳男配角，亦率先行紅地氈。（金馬獎直播截圖）

AK江𤒹生憑《我們不是甚麼》入圍金馬獎最佳男配角，亦率先行紅地氈。（金馬獎直播截圖）

現場所見有大批粉絲撐場，主持表示他們大多早一晚已前來霸位，AK江𤒹生亦特意向他們打招呼，並衷心說出︰「非常感謝。」對於電影帶自己來到金馬獎，AK都表示這個旅程非常愉快及夢幻。

主持表示AK的粉絲，大多早一晚已前來霸位，AK江𤒹生亦特意向他們打招呼，並衷心說出︰「非常感謝。」（金馬獎直播截圖）

主持表示AK的粉絲，大多早一晚已前來霸位，AK江𤒹生亦特意向他們打招呼，並衷心說出︰「非常感謝。」（金馬獎直播截圖）

另一團隊《雙囍》亦跟隨出場，女主角余香凝表示有份參與金馬好開心，亦透露女兒一直是電影的宣傳大使，在校內見到同學仔都問︰『看了《雙囍》沒有？」非常搞笑。

余香凝透露女兒一直是電影的宣傳大使，在校內見到同學仔都問︰『看了《雙囍》沒有？」非常搞笑。（金馬獎直播截圖）

田啟文便不失幽默回應今次入圍的對手︰「我感覺他們很敬老，我奉勸一句他們還年輕，機會多得很，先讓老頭拿。」（金馬獎直播截圖）

至於男配角的大熱候選田啟文，主持提到昨日的入圍茶會，同組的候選人都對他非常尊敬，田啟文便不失幽默回應︰「我感覺他們很敬老，我奉勸一句他們還年輕，機會多得很，先讓老頭拿。」

《第四幕》團隊進場。（金馬獎直播截圖）

《第四幕》的袁澧林以全新金髮造型亮相。（金馬獎直播截圖）

榮獲9項獎項提名的《善男信女》團隊，全員行紅地氈。前一日在候選人茶會上，楊偉倫的港普成為焦點，來到紅地氈他索性全廣東話對答，主持還鼓勵他其實他的國語是聽得明。而女主角鍾雪瑩就以激罕Deep V上陣。

楊偉倫的港普成為焦點，來到紅地氈他索性全廣東話對答，主持還鼓勵他其實他的國語是聽得明。（金馬獎直播截圖）

女主角鍾雪瑩就以激罕Deep V上陣。（金馬獎直播截圖）

（金馬獎直播截圖）

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