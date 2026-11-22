《第63屆金馬獎頒獎典禮》今晚（11/22）於臺北流行音樂中心正式舉行，舒淇憑《女孩》奪得「最佳新導演」獎，是她繼金像獎「新晉導演獎」後再下一城。她一聽到自己名字已忍不住眼淚，全程喊住講感受：「不好意思，我要跟其他新導演說不好意思，因為我是一個入行30年、有很多經驗的一個演員，然後做導演，所以我希望可以將這個獎跟你們分享。謝謝金馬獎！謝謝金馬獎的評審們，謝謝！這一次回來，可以得到，哎呀……」之後她哭到要擰轉面冷靜，再續說：「然後要，謝謝如芬姐（《女孩》監製葉如芬），因為我一決定要拍這個戲的時候，我第一時間打俾如芬姐，她真的二話不說，全力支持我，也因為有她，所以我可以……就只有義無反顧的完成這部電影，去努力的執行。」

（直播截圖）

（直播截圖）

舒淇坦言：「然後我好害怕我沒有辦法上來講話……因為這個是我答應侯孝賢導演必須要完成的一個作品，如果沒有侯孝賢導演，就沒有《女孩》，就沒有現在的我，侯孝賢導演在我的演藝生涯裏頭，至少三分之一的時間，都是他在幫助我、支持我，不斷的改變我，讓我可以……在電影界有現在的地位更成就！我真的很感謝他！現在我想跟他說的一句話就是，他曾經跟我說過，我拍《刺客聶隱娘》的時候，我說我怎麼可以一個人去演一個殺手，又沒有表情，他說你只要嘗試，就可以做到，他覺得人沒有極限，只有你不斷努力的做，就可以突破自己的極限，所以謝謝侯導！謝謝大家！」

（直播截圖）