現年33歲的袁澧林（Angela）近年積極轉型，由早年文青形象的模特兒轉型為實力女演員，在今屆金馬獎中，更憑藉電影《第四幕》勇奪「最佳女主角」，榮膺「金馬影后」。

現年33歲的袁澧林（Angela）近年積極轉型，由早年文青形象的模特兒轉型為實力女演員，在今屆金馬獎中，更憑藉電影《第四幕》勇奪「最佳女主角」，榮膺「金馬影后」。（金馬直播截圖）

紅到日本獲當地媒體封「頂級模特」

事實上，袁澧林的氣質與可塑性早已衝出香港，與日本淵源甚深。早在出道初期，她便獲得日本知名攝影大師川島小鳥青睞，參與其在香港取景的寫真集拍攝，更擔任日本搖滾樂隊銀杏BOYZ的唱片封面主角，成功打開日本市場的知名度。

除了平面作品，袁澧林亦曾與日本男神小田切讓合作主演電影《白色女孩》。至3年前，她更獲邀擔任日本創作歌手Vaundy歌曲《Tokimeki》的MV女主角，該MV至今已在網上累積超過3,000萬次觀看，讓更多日本年輕樂迷認識這位來自香港的女演員。

川島小鳥拍攝文青女神袁澧林Angela，別具氣質。（利園提供）

袁澧林3年前擔任Vaundy《Tokimeki》的MV女主角，MV至今已累積30M多萬人觀看。（MV截圖）

《窄路微塵》赴日宣傳獲日媒追訪 大批日本影迷排隊索簽名

前幾年，袁澧林帶著電影《窄路微塵》親赴日本進行宣傳，接受了朝早新聞、週刊文春、GLOW ONLINE等多間日本傳媒訪問，足見當地媒體對她的重視。而《窄路微塵》的日文譯名原來是《星くずの片隅で》，她分享自己的角色之餘，亦提到自己很努力突破界限。當時更有一大批日本影迷排住隊找她簽名，可見她在當地相當受歡迎。

袁澧林主演的《窄路微塵》之前在日本上畫。（Instagram：angela.yuen）

袁澧林到日本宣傳《窄路微塵》。（Instagram：angela.yuen）