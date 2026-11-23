袁澧林Angela憑電影《第四幕》，於《第63屆金馬獎頒獎禮》榮膺最佳女主角，台上致辭時因腦海一片空白，有很多話要留待走到後台受訪時才作補充。不過她在後台首先是繼續爆喊，攬住經理人放聲哭。

袁澧林落到台，仍然收唔到掣，繼續狂喊。（電影公司提供）

袁澧林在後台先補充自己在台上的感受。「首先就係因為腦海一片空白，所以就打亂咗，講得唔係咁好啦。首先就係唔記得咗叫古天樂做『古天樂先生』，感到好抱歉。另外，就係我唔記得有冇多謝《第四幕》嘅台前幕後，所有嘅工作人員同埋所有嘅演員，好多謝佢哋，因為如果冇佢哋，就成就唔到一套觀眾咁喜愛，同埋可以令到我角色攞獎嘅電影。」

行上台時，袁澧林已經開始喊。（金馬直播截圖）

Angela覺得今次獲獎是入行以來，最驕傲的一件事。「我之前已故嘅經理人Mee Yian（陳美欣）就睇唔到，但係佢真係喺我仲係菜鳥嘅時候，就已經好支持我，所以我真係好多謝佢，令到我變得更加勇敢同埋強大。」

袁澧林希望《第四幕》可以因而大賣︰「如果唔係大賣都賣得好啲，我都好 OK 㗎！」（《第四幕》劇照）

同時，她亦想多謝屋企人︰「啱啱喺台上面冇多謝，因為怕會影響到佢哋，佢哋想要一啲私隱，我屋企人都係好愛護我、好愛錫我，所以佢哋又特登嚟咗台灣支持我，好多謝佢哋。」最後，就好希望可以試一試票房大賣。「如果唔係大賣都賣得好啲，我都好 OK 㗎！因為都想試一試囉，未試過嘛。多謝。」