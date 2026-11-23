《第63屆金馬獎頒獎典禮》昨晚（11/22）於臺北流行音樂中心圓滿舉行，香港代表最終奪得最佳劇情短片、最佳男配角、最佳原著劇本、最佳紀錄片獎、最佳女主角及最佳劇情片，一共6個獎項。而《善男信女》更是繼2008年《投名狀》後，時隔18年再有港片奪得金馬獎最佳劇情片獎項。除了獎項之外，頒獎嘉賓劉嘉玲的一番話亦引起全場起哄。

最佳女主角由《第四幕》的袁澧林首次奪得。（金馬直播截圖）

劉嘉玲擔任頒獎嘉賓。（直播畫面）

劉嘉玲自嘲提名三次都落空

影后劉嘉玲現身擔任嘉賓頒發最佳女主角，她在台上表示看到有份角逐獎項的女演員，令她憶起自己都有提名過三次金馬獎，可惜每次都落榜，但幸好老公梁朝偉贏過三座金馬獎最佳男主角：「還好我們家那個贏了三座金馬獎！」，令全場爆笑。嘉玲姐續指：「然後他跟我說，三座金馬獎都歸你所有，謝謝你梁先生！也謝謝金馬獎對我的偏愛」

劉嘉玲自嘲提名三次都落空，幸好老公梁朝偉贏過三座金馬獎最佳男主角，更爆偉仔霸氣表示三座獎項都送給嘉玲姐。（直播畫面）

劉嘉玲感謝林青霞人生中不斷的鼓勵

嘉玲姐再分享秘密，更表示自己其實得過金馬獎，而且含金量非常重，當時更由林青霞頒發給自己的：「我當年失落了金馬獎，在一個飯局裡面她親自頒給我，她說 『金馬獎不頒給你，我頒給你，嘉玲，你實至名歸』，哈哈哈哈哈，謝謝青霞姐，很溫暖，也很感動。也謝謝青霞姐不斷在我的人生裡面，鼓勵我，引領著我。」並跟在場的演員們表示，得獎有時候需要一點運氣，但亦要繼續努力工作，認真演好每一個角色，一定會被看到。