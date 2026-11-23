MIRROR成員江𤒹生（AK）昨晚（22日）在《第63屆金馬獎頒獎典禮》上，憑電影《我們不是什麼》暉仔一角，榮獲「最佳男配角」獎，但因為要趕住綵排MIRROR演唱會，他今日（23日）中午已回港「歸隊」，並於機場接受訪問。現場有過百「生粉」等候，而AK雖然一整晚冇瞓，但心情大靚，錫錫獎座，並重演在金馬後台的跳起甫士！他受訪時難掩興奮心情，直言：「非常之開心！好開心返到嚟，終於可以將個獎順利咁帶返返嚟，然後返到嚟見到咁多位傳媒、粉絲嘅熱情，接機，非常之感動，令我諗起上次釜山之行。」AK坦言今次香港隊在金馬獎大豐收，非常感動，又眼濕濕多謝粉絲專程飛往台灣支持，並花盡心力為他應援。此外，他又透露在慶功宴上獲金馬主席張震及李安導演鼓勵，感覺夢幻：「李安導演話你嘅造型同入面真係好唔同，佢話攞到呢個獎係好開心，但係要繼續保持初心同埋慢慢學、慢慢做。」

AK凱旋回歸，獲大批粉絲前來接機。（鄧穎琪攝）

粉絲期待見到偶像。（鄧穎琪攝）

做好應援準備。（鄧穎琪攝）

粉絲是AK最強後盾。（鄧穎琪攝）

Lokman現身台灣驚喜撐場稱「路過」 回港最想打GTA

問到昨晚是否興奮到徹夜難眠，AK笑言慶功及執篋後已差不多要出發去機場：「尋日完晒所有慶功，返到酒店已經四點，又要執篋，因為金馬禮盒真係降落傘咁大包，我pack都pack咗成個鐘，搞搞吓今朝6點鐘出門口去機場，所以都算直接唔瞓。」講到隊友楊樂文（Lokman）及呂爵安（Edan）都有在當地與他慶祝，他說Lokman聲稱是「路過」：「佢無啦啦message我，話『我路過，喺隔籬，問喺邊。』我話『吓？你路過？唔係排show嘅咩？』『你放假吖嘛，咁大家都放幾日假。』原來佢又自己放咗個假，我都唔知佢過咗嚟。」至於Edan，他則透露對方「有嘢傾」。

隊友Alton（王智德）一邊直播打《GTA6》一邊祝福AK，他笑言回港後第一時間要做的事正是打機：「呢個都係我要第一樣做嘅嘢，就係打GTA！佢出嗰日我就要嚟台灣，完全唔能夠體驗，好嘢！我都可以開始玩啦！」

AK分享奪獎後的心情。（鄧穎琪攝）

親親獎座。（鄧穎琪攝）

原以為田啟文奪男配角 AK感謝對方窩心鼓勵

提到宣布得獎一刻，AK表情錯愕，他說因為心目中一直認定同組入圍的田啟文會勝出：「講真，能夠有幸提名已經係一個好大嘅肯定，我自己真係冇諗過，我自己心入面，真係都係估係田生，所以佢一講我個名，我都呆一呆，同埋我一望過去嗰個方向，田生都坐喺嗰個位，係田生主動起身，我哋一個擁抱，然後就推咗上台，其實嗰下好窩心。呢幾次去台灣，同佢同一架機，一落機又見到佢，佢捉住我隻手嘅嗰個力度、溫度，同我講嘅嘢，都好多謝田生嘅照顧同埋佢比我嘅說話，好榮幸今次可以同佢一齊角逐金馬獎。」

致謝感言講漏兄弟愛犬 盼失智婆婆永遠記住孫仔奪金馬

至於致謝詞方面，AK透露經理人前一日提醒要稍作準備，於是前一晚睡不著時，回顧多年演藝路才構思出來。不過他坦言台上仍漏了多謝家人和愛犬，並特別想將獎項獻給患有失智症的婆婆：「首先我哥哥同細佬，因為我淨係多謝我爸爸媽媽，家人，多謝佢哋呢段時間咁耐以來一直嘅支持，我喺屋企係一個比較麻煩嘅存在，多謝佢哋咁多年嘅包容同埋支持，仲有我兩隻狗狗，同埋我想將呢個獎送俾我婆婆公公，因為佢哋呢一兩年開始年紀大，身體唔好，特別我婆婆，佢有失智症，好容易淨係記得呢一兩日嘅資訊，耐啲啲都唔記得，我知道婆婆噚日有睇直播，希望婆婆永遠都記得《第63屆金馬獎》最佳男配角係你個孫！」

難掩喜悅之情。（鄧穎琪攝）

AK盼失智婆婆永遠記住孫仔奪金馬（鄧穎琪攝）

台下爆喊 感恩香港隊大豐收：香港仍然有好演員

此外，金馬獎大會今次特別安排兩張門票予AK父母親臨現場見證盛事，AK透露昨晚趁廣告時段特地跑上觀眾席與父母相擁：「媽媽喊得勁，我有睇返啲片嘅鏡頭轉播，子墨又喊到癲，跟住我阿爸就好冷靜喺度拍片，個畫面幾搞笑，但係真係好開心……大家都知道，我好想攞獎俾父母睇，但係一直都未有機會做到，今次真係佢哋親身現場見證呢個時刻，我自己非常感動。」至於在後台與出爐金馬影后袁澧林激動跳起慶祝，他形容：「因為今次真係香港隊大豐收，去到後台嘅時候，大家都話真係好感動、好開心，我覺得香港仍然有好嘅演員，仍然出產到好嘅電影，希望大家支持！」

慶功宴與張震對話感覺夢幻 獲李安導演親勉：保持初心

除了奪獎，AK更在慶功After Party迎來夢幻時刻，金馬主席張震與國際名導李安竟然親自到場找他聊天！AK形容自己10分鐘前才知道，結果內心小鹿亂撞：「小鹿亂撞到爆燈！同佢哋有一個好短暫嘅對話，嗰個moment我覺得真係好夢幻，可以同到佢哋兩位傾偈。」

AK表示自己第一句便向李安表白「你好，李安導演，我很喜歡你的作品」，希望未來能繼續磨練演技，有朝一日能拍到對方的作品；記者笑問有否直接自薦拍《色，戒》類型作品，AK即笑言「嗰吓唔敢」，深信只要堅持終會遇上機會。問到李安如何鼓勵他，AK表示：「佢話你嘅造型同入面真係好唔同，佢話攞到呢個獎係好開心，但係要繼續保持初心同埋慢慢學、慢慢做。」AK亦透露，就連金馬影帝劉冠廷，都指AK現實中的模樣與戲中「暉仔」判若兩人，令AK欣慰角色塑造相當成功。

AK演技獲得認可。（鄧穎琪攝）

雖然榮升金馬男配，但AK堅拒加片酬。（鄧穎琪攝）

榮升金馬男配堅拒加片酬 盼外界從作品認識MIRROR

榮升金馬男配角後，問到下一步是否劍指最佳男主角及會否加片酬，AK指需要一步一步來，不諱言今次是重要里程碑；至於片酬則直言絕不會加價：「唔會啦，而家呢個市道，最緊要大家一齊有得做。唔係加唔加價嘅問題，係可以令到大家呢一個行業可以做得更加好，所以大家一齊努力！」日前他曾表示，MIRROR成員是偶像團體出身，不是演員出道，所以很多人都會對團隊有成見，認為他們不會演戲，但他和成員對待每一個項目、機會都是很認真，他希望大家可以放下成見，好好去欣賞作品。問到這個獎項是否進一步證明到自己，AK回應：「唔敢講，我覺得係團隊入面每一個兄弟都為自己、團隊做咗好多嘢，我唔敢講自己做咗第一步，只不過希望我哋嘅作品可以令到大家對我哋有更加多嘅了解，希望你哋從作品認識我哋，唔係從網上一啲言論去認識我哋。」

眼濕濕多謝「生粉」：始終我上台攞獎嘅機會唔多

談到一班遠赴台灣應援的「生粉」非常守秩序，AK一臉自豪大讚「So proud!」，原來連台灣記者、金馬大會及工作人員都紛紛向他稱讚粉絲：「話你嘅fans好乖，前一日開始有人通宵為你打氣，去到除咗支持我之外，佢哋對每一個行紅地氈所有出席嘅金馬獎嘅人，都會畀好大嘅support，大會都覺得佢哋好有禮貌、秩序，對大家都好有愛，所以我好proud of有呢班粉絲！」

AK坦言當日在香港出發時只有兩、三位粉絲送機，完全沒料到在台北紅地氈現場竟被粉絲「360度包圍」，之後更講到眼濕濕：「真係花咁多精神時間、心力去為我應援，我唔係一個好叻去溝通同埋講甜言蜜語嘅人，希望我喺台上面嗰一番說話佢哋收到，始終我上台攞獎嘅機會唔多，唔多機會親身多謝佢。上一次喺釜山嘅時候仲要用英文致辭，我英文又唔係特別叻，所以嗰下都掛住致辭，唔記得多謝佢哋，今次可以用一個比較熟悉嘅語言，好希望真係有呢個機會，真係衷心感謝佢哋一次。」

AK眼濕濕多謝「生粉」。（鄧穎琪攝）

氣勢強勁。（鄧穎琪攝）

感激邱禮濤伯樂知遇之恩 承諾繼續磨練演技不負期望

最後，AK亦特別感謝《我們不是什麼》導演邱禮濤的知遇之恩，透露完騷後已收到對方發來的長文祝賀：「我真係好感謝邱導演，上一年搵我拍《我們不是什麼》，亦都好多謝佢，由一開始去到最後，雖然中間有啲困難，但係都仍然相信我、選擇我去做暉仔。自己真係知道我自己喺呢一個演戲嘅路上或者歷練，都仲需要磨練，仲有好多進步空間，今次呢個榮耀，其實真係導演幫咗我好多好多好多，我好感恩遇上導演呢個伯樂，令到我更加明白，演戲同埋拍電影，係一件乜嘢嘅一回事，我會繼續努力，唔會辜負導演對我嘅期望！對！邱導，你也是先看到我的！」