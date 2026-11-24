《第63屆金馬獎》經已圓滿結束，今屆賽後並無公開投票率，只是由金馬執委會執行長聞天祥公開評審團決選內幕。本屆評審團由張艾嘉坐鎮主持，她堅持不趕進度，要讓每位評審有足夠時間陳述立場。據知評審團最花時間討論是最佳劇情片，要在《善男信女》及《雙囍》之間作抉擇，最後由《善男信女》贏出。至於女主角方面，就由袁澧林、鍾雪瑩與楊雁雁三強激戰，最後袁勝出。袁澧林在賽後跟台灣媒體訪問時，更再度哽咽多謝已故經理人Mee Yian（陳美欣），感激她知道自己想演戲後，在得到癌症的末期，仍為她物色跟電影有更密切關係的經理人︰「所以在最後的時候，我就跟她說『我想要介紹我現在經理人給你認識』，然後沒多久她就過世。」

《第63屆金馬獎》經已圓滿結束，最佳女主角由袁澧林憑《第四幕》勝出。（金馬直播截圖）

票選到第二輪袁澧林勝出

關於最佳劇情片，聞天祥表示首輪投票五部入圍片皆有斬獲，去到第三輪才由香港電影《善男信女》險勝台灣的《雙囍》。評審肯定《善男信女》結構紮實且驚喜連連，表演準確生動，從底層小人物切入卻拉出宏觀社會視野；更難得的是全片雖有瘋狂喜劇外殼，結尾卻不走男女主角必談戀愛的商業公式，留住困頓人生裡彼此扶持的餘韻。

袁澧林在《第四幕》的表現，被評為層次豐富、每一個細微的情緒轉折都能給出驚喜，最終在第二輪封后。（《第四幕》劇照）

袁澧林在《第四幕》的表現，被評為層次豐富、每一個細微的情緒轉折都能給出驚喜，最終在第二輪封后。（《第四幕》劇照）

至於女主角方面亦旗鼓相當，評審先肯定余香凝真誠具感染力的演法，接著進入袁澧林、鍾雪瑩與楊雁雁的三強激戰。評審指鍾雪瑩能在善惡之間精準捕捉，楊雁雁就有多場令人動容的情節，而袁澧林在《第四幕》的表現，被評為層次豐富、每一個細微的情緒轉折都能給出驚喜，最終在第二輪封后。

最佳女主角由袁澧林憑《第四幕》勝出。（金馬獎官方圖片）

袁澧林去到後台，仍淚流不止。（影片截圖）

袁澧林哽咽憶癌逝前經理人︰她非常篤定覺得我可以

至於在金馬慶功宴上，袁澧林在訪問中眼眶泛紅地透露，在台上想起快到十二月，恰好是第一位經理人的Mee Yian（陳美欣）生忌與死忌的月份，這讓她想起許多心底話。「我第一位經理人真的很疼愛我，很早的時候我還沒有展現任何才能的時候，她就非常篤定覺得我可以。」

更令袁澧林銘記的是她無私的胸襟。她回憶道︰「她知道我想要拍電影，然後成全我去簽一間跟電影更接近的經理人公司。」完全是為了她的前途選擇放手。

袁澧林在台上多謝已故經理人時，已經數度哽咽。（金馬直播截圖）

臨終前的最後牽掛與交代

袁澧林透露對方是因為癌症離開人世的，在她生命走到尾聲的時候，袁澧林特意在旁陪伴，希望能讓一直牽掛著她的恩師徹底安心。她哽咽回憶當時的最後對話：「我記得在尾聲的時候，我有跟她說『我現在的經濟很好』，並跟她說『我想要介紹我現在經理人給你認識』，然後沒多久她就過世。」她希望透過這個舉動，讓恩師知道她如今發展順利，也有值得信賴的人接棒照顧她的演藝事業。