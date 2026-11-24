Marvel Studios年度超級鉅製《復仇者聯盟5︰末日降臨》（Avengers: Doomsday），即將於12月16日香港搶先大銀幕上映。電影還有不足一個月便上架，昨晚（23日）無預警發布最終預告片。長達3分15秒的最終預告中，除了曝光「美國隊長」Steve Rogers的兒子，還有新舊復仇者全員集結。

電影還有不足一個月便上架，昨晚（23日）無預警發布最終預告片。（預告畫面）

美國隊長兒子首曝光。（預告畫面）

美國隊長兒子首曝光。（預告畫面）

預告當中，美國隊長妻子Peggy Carter（Hayley Atwell飾）、「新一代女鷹眼」Kate Bishop（Hailee Steinfeld飾）、末日博士指揮的「女巫團」等角色均首次亮相。片中交代了多元宇宙門大開後，神奇4俠現身求美國隊長幫忙，而美國隊長之子亦首次亮相。另外，片中還有超英集結與末日博士決戰的經典場面。

末日博士指揮的「女巫團」首次亮相，但真正身份依然成謎。（預告畫面）

預告令大批漫威粉絲感期待！（預告畫面）

片中還有超英集結與末日博士決戰的經典場面。（預告畫面）

另外，新加入的《變種特攻》（X-Men）元祖角色「鐳射眼」被視為今集的MVP，預告中出場時，隨即大拋經典金句：「嚟我身邊，我的X-Men！」」（To me, my X-Men!），連同藍獸（Beast）、牌皇（Gambit）、藍魔鬼（Nightcrawler）及妖后（Mystique）等變種特攻成員現身，與復仇者及神奇4俠一齊對抗末日博士的哨兵機械人大軍，令大批漫威粉絲表示「回憶返晒嚟」。