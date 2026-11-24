荷里活男星韋史密夫（Will Smith）與老婆珍達娉琦（Jada Pinkett Smith）位於美國洛杉磯的4,200萬美元（約3.2億港元）美國時間昨日凌晨發生火警。事後洛杉磯警方表示當時收到有人報案後馬上派出消防人員趕赴現場，抵達後發現是維修棚起火，消防人員隨後迅速將火撲滅。起火原因仍在調查中，無人受傷。

韋史密夫的3億港元豪宅凌晨起火。（Getty Images）

不過韋史密夫近期似乎禍不單行，一名自稱是韋前助理兼好友的Brother Bilaal多次對韋夫婦作出指控，除了在2019年撞破韋史密夫與男星好友Duane Martin在化妝室發生性行為，還有2021年在酒店與珍達娉琦爭執遭對方死亡恐嚇，近日再控告被韋史密夫隔着衣物抓下體。他指出2019年出席韋史密夫在2019年舉行的《阿拉丁》（Aladdin）首映後，在派對被韋史密夫抓下體10秒鐘，事後韋史密夫向他道歉表示自己有點醉，並請求他不要對外透露事件，因外界會因他是同性戀而毀掉事業。

韋史密夫早前在澳洲拍攝新片。（IG/@willsmith）

就多次的控告，韋史密夫的律師再次強烈否認事件，並向傳媒表示：「這項指控不實，事情從未發生。多年來，Bilaal不斷對韋史密夫及其家人提出離譜不實的指控，這些指控不是遭駁回，就是已被證明不實。」