英國男星羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）正式接替丹尼爾基克（Daniel Craig）成為第七任007，並會演出第26部占士邦電影。消息公布後，引起不少影迷熱議，並指無論樣貌及外形，都認為前超人亨利卡菲爾（Henry Cavill）才是最佳人選。在一片輿論當中，飾演「夜魔俠」的同輩Charlie Cox卻表示43歲的自己，自爆曾經想報名試鏡，但因年紀太大而遭製作團隊及片商拒絕。

除了一條短片，官方更發佈一張羅拔柏迪臣的007造型照。（官方圖片）

「夜魔俠」想試鏡竟被片商嫌老拒絕

Charlie Cox日前受英國廣播電台《Virgin Radio》訪問時，透露自己在排戲的過程中得知羅拔柏迪臣獲選接棒飾演007的消息，他則表示本來以為Jack Lowden或Dua Lipa老公Callum Turner獲選：「我可以偷偷跟你說嗎？我其實也有主動報名要試鏡，結果你知道他們回覆我什麼嗎？說我太老了！但羅伯明明跟我同齡欸（笑）！我下禮拜就要 44 歲了。」

Charlie Cox日前受英國廣播電台《Virgin Radio》訪問時，透露想試鏡竟造片商及製作團隊嫌年紀太老。（X）

當主持人提醒Charlie Cox羅拔柏迪臣應該是42歲（實為40歲），Charlie Cox立即反駁：「差不多啊！怎麼我 44 歲就等於太老？」談到他跟羅拔柏迪臣的交情，Cox強調對方在他的朋友圈中不算特別熟，因為羅拔柏迪臣很早成名，加上工作忙裡所以相處時間不多，但Cox則佩服羅拔柏迪臣的演藝成績，並跟多位著名導演合作過。