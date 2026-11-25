經典荷里活動畫 《冰河世紀》系列（Ice Age），來到第六集《冰河世紀︰熔岩大爆發》（ICE AGE: BOILING POINT）將於2027年2月5日（年廿九）大銀幕獻映，同大家過農曆年。全新一集，一班冰河老友再度集結，勇闖充滿恐龍的失落世界，迎接一場前所未有的「火熱」危機！

全新一集，一班冰河老友再度集結，勇闖充滿恐龍的失落世界，迎接一場前所未有的「火熱」危機！（《冰河世紀︰熔岩大爆發》預告截圖）

最大危機係火山爆發。（《冰河世紀︰熔岩大爆發》預告截圖）

久違的長毛象文輝（Manny）與伴侶愛莉（Ellie）。（《冰河世紀︰熔岩大爆發》預告截圖）

最新預告以「一切更大」、「更騎呢」、「更熱辣辣」為今次歷險揭開序幕，由熟悉的冰天雪地一路玩到火山熔岩地帶，冰層深處更暗藏滾燙熔岩，令整個冰河世界危機四伏。面對步步逼近的火山危機，一班老友更肩負起攀登火山、護送珍貴恐龍蛋的重任，沿途既要穿越熔岩險境，又要應付連場突發危機。

最新預告以「一切更大」、「更騎呢」、「更熱辣辣」為今次歷險揭開序幕，所以粒松果都巨大化。（《冰河世紀︰熔岩大爆發》預告截圖）

一班冰河老友，將穿梭熾熱的熔岩地帶，肩負起攀登火山、護送珍貴恐龍蛋的重任，應付連場突發危機。（《冰河世紀︰熔岩大爆發》預告截圖）

有不少新角色加盟。（《冰河世紀︰熔岩大爆發》預告截圖）

驚險之餘，招牌爆笑場面當然唔少得！樹獺森仔（Sid）今集繼續做足搞笑擔當，騎呢新搞作一浪接一浪，不但大開SPA，更化身美容達人，修甲扮靚、整頭造型樣樣齊，一句「想靚就要從腳板底做起，姊妹！」盡顯無厘頭本色；黑仔王小叻（Scrat）的經典「松果爭奪戰」亦再度上演，今次仲有另一隻萌爆松鼠BB小叻叻加入戰團，為一粒松果追逐鬥餐飽。招牌蝦碌笑料加上全面升級的冒險場面，今次真正玩得更大、更癲、更火熱！

將於2027年2月5日賀歲獻映。（《冰河世紀︰熔岩大爆發》海報）

【故事大綱】

史上最受歡迎的動畫系列之一，《冰河世紀》即將笑爆回歸大銀幕！一班老友長毛象文輝、樹獺森仔、劍齒虎大阿哥、松鼠仔小叻，率領一眾好友勇闖恐龍橫行、穿梭熾熱的熔岩地帶，肩負起攀登火山、護送珍貴恐龍蛋的重任，應付連場突發危機。展開一場驚險萬分的極限瘋狂冒險，探索前所未見的禁域，拯救失落世界的終極危機！《冰河世紀6：熔岩大爆發》將於2027年2月5日賀歲獻映。