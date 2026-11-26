從經典恐怖片《驅魔人》（The Exorcist）到近年由羅素高爾主演的《教廷第一驅魔人》（The Pope's Exorcist），「驅魔」與神魔交鋒向來是荷里活百拍不厭的熱門題材。然而，現實中的宗教世界似乎比電影情節更為震撼——已故教宗方濟各（Pope Francis）在由梵蒂岡書局出版社出版的新書《教宗方濟各的私人日記》（The Private Diary of Pope Francis）中，竟罕有地親身揭秘，自爆生前曾三度親眼目睹魔鬼現身，甚至見過「地獄之門」，隨即引發全球熱議。

《驅魔人》（The Exorcist）以驅魔為主題，1973年上映時，一舉獲得奧斯卡 10 項提名，並最終奪得最佳改編劇本與最佳音效兩項大獎，正式將恐怖類型推上藝術殿堂。（《驅魔人》電影海報）

《驅魔人》能成為經典，是將寫實感融入電影，並打破的單純嚇人的框架。（《驅魔人》劇照）

羅素高爾主演的《教廷第一驅魔人》（The Pope's Exorcist）同樣以驅魔為主題，而戲中的主角以著名驅魔神父阿摩特神父的事跡作為藍本。（《教廷第一驅魔人》海報）

已故教宗方濟各曾三度目睹魔鬼

去年4月逝世的教宗方濟各（Pope Francis），生前的私人日記獲現任教宗良十四世（Pope Leo XIV）批准，於周二（24日）由梵蒂岡書局出版社翻譯成多國語言在全球發行。這本名為《教宗方濟各的私人日記》（The Private Diary of Pope Francis）的新書首次披露了方濟各過去30多年間不為人知的心路歷程，更罕有講述了方濟各曾經三度目睹魔鬼，因而引發信仰危機的經歷。

前教宗方濟各於去年4月逝世，終年88歲。（Getty Images）

書中記錄了方濟各憶述於2006年在布宜諾斯艾利斯出任總主教期間，曾兩度遇見魔鬼，分別發生在乘車回家途中及在聖堂參與彌撒期間，更形容魔鬼的雙眼「既具威脅、同時又充滿誘惑」，令他難以忘懷。

現任教宗良十四世（Pope Leo XIV）批准，已故教宗方濟各生前的私人日記於周二（24日）由梵蒂岡書局出版社翻譯成多國語言在全球發行，名為《教宗方濟各的私人日記》（The Private Diary of Pope Francis）。（Penguin官方網站）

突然看見「地獄之門」的異象

而第三次則發生在2018年結束智利牧靈訪問返回羅馬及與梵蒂岡官員開會期間，他聲稱聽到魔鬼發出「低沉、沙啞卻極具震撼力」的聲音，直至天主賜予機會讓他離開會議才得以解脫。另外，方濟各在2018年6月6日的日記中寫道，在準備就寢時突然看見「地獄之門」的異象，從入口望進去令他萬分驚恐，隨即拿起玫瑰念珠作為「武器」祈禱防禦。

已故教宗方濟各在私人日記中表示曾三度目睹魔鬼。（《教廷第一驅魔人》劇照》