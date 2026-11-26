曾被譽為荷里活金童玉女的畢彼特（Brad Pitt）與安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）在2004年合拍電影《史密夫決戰史密妻》（Mr. & Mrs. Smith）時擦出愛火，並於 2005 年公開戀情。其後兩人在2008年熱戀期間，一起買下法國酒莊Château Miraval，成為兩人2014年婚禮的場地。可惜兩年後，安祖蓮娜在2016年申請離婚，並公開指控畢彼特在 2016年9月的私人飛機事件中對她及子女實施家暴，是直接導致兩人離婚的導火線。

畢彼特與安祖蓮娜祖莉曾被譽為荷里活金童玉女。（Getty Images）

兩人的婚姻只維持了短短兩年。（Getty Images）

在離婚官司仍在進行中期間，畢彼特2022年入稟控告前妻非法向俄國商人Yuri Shefler出售酒莊的股份，指兩人曾保證沒有對方同意就不會出售自己持有的股份，索償6,700萬美元（約5億2,260萬港元）。安祖蓮娜則指畢彼特逼她簽保密協議，防止公開他家暴她與子女的詳情，否則不肯買她的股份，當時已重新協議賣給第三方的條件，反索償2億5,000萬美元（約19億5,000萬港元），指他入稟只是為了對提出離婚的她報仇。

法國酒莊官司拉扯4年終於落幕。（Getty Images）

兩人子女站在母親一邊，逐一申請棄從父姓，而兩人直到今年6月還在就官司拉扯，當時加州高等法院批准畢彼特律師團隊向國際洋酒批發商Stoli Group取證，獲取安祖蓮娜賣股份的詳情，形勢對畢彼特有利。直至昨日（25日）畢彼特與安祖蓮娜突然發出聯合聲明，宣布已經庭外和解，並表示不會再就此事發表任何評論：「媒體中指任何出自『知情者』的消息，實際上並非出自我們，或任何我們親近的人。」兩人未有公布和解金額細節。