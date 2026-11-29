洪金寶在電影中拳拳到肉，是霸氣十足的「大哥大」。當卸下明星光環，回到家中，他就是一位口硬心軟、極具情趣的「大細路」。洪金寶與太太高麗虹於1995年結為夫妻，至今相依相伴約30載，人前人後一直恩愛非常。回想當日如何決心追求，怎樣用5日時間奪取芳心，大哥大依然談得眉開眼笑。而對於太太婚後息影，大哥大坦承是自己要求，希望太太婚後可以一直在自己身邊，形影不離。「我要娶一個老婆，不是娶個明星，如果你想繼續做明星，我們就不結婚。」結果高麗虹沒半分眷戀鎂光燈下生活，從一而終做一個人妻典範。

洪金寶回想當日如何決心追求，怎樣用5日時間奪取芳心，大哥大依然談得眉開眼笑。（蕭堃桁、王海圖 攝）

洪金寶當日要求太太高麗虹，婚後可以形影不離，經常見面，30年來一直做到。（蕭堃桁、王海圖 攝）

五日獻殷勤奪芳心 為爭取表現決心戒煙

在訪問中，談起當年追求高麗虹的經過，洪金寶依然說得甜絲絲，跟銀幕上的大哥大判若兩人。問到當日太太吸引之處，他亦坦言最初只是被對方的美貌吸引︰「嘩！條女咁索嘅、追佢！」當時兩人正在加拿大開工，高麗虹客串《過埠新娘》，高麗虹就只有五天戲份，洪金寶本住「死就死」的心態，把握這短短五天火力全開，展開追求。

高麗虹的父親是一名義大利裔澳洲人，媽媽是香港人。1984年參加港姐奪得冠軍。（網上圖片）

問到洪金寶，當日高麗虹吸引自己之處，他亦坦言最初只是被對方的美貌吸引︰「嘩！條女咁索嘅、追佢！」（影片截圖）

洪金寶時時關心她，更先從對方胃口着手︰「早餐要怎麼吃、午餐怎麼吃，晚餐怎樣吃，全部幫她打點好。」洪金寶笑言追女仔沒有什麼手段可言，最重要的是一顆真心，日常細心服侍，懷住侍奉她的心態，直至對方感到稱心滿意。這五天的攻擊是純粹博表現，未有下文，返到香港才正式約會。

洪金寶笑言追女仔沒有什麼手段可言，最重要的是一顆真心，日常細心服侍，懷住侍奉她的心態，直至對方感到稱心滿意。（蕭堃桁、王海圖 攝）

洪金寶由衷地說︰「我真的執到寶，她是一個很偉大的女士！」（資料圖片）

為了追到美人歸，大哥大更決心戒煙。「她不喜歡，我都是逼不得已要戒，由30多歲戒到現在。唯一是後來會間中抽雪茄，因為我計一計數，她應該走不出我手指罅吧！」其實太太都是隻眼開隻眼閉，她深明相處是需要互相遷就。

隨後相處半年，大哥大更發現太太不僅外貌出眾，而且性格賢淑顧家，對自己與前妻所生的子女更是視如己出、照顧得無微不至，令他由衷感嘆︰「我真的執到寶，她是一個很偉大的女士！」同時也執個尾彩︰「她都執到寶，執到個洪金寶。」

洪金寶現時最嚮往是一家人，齊齊正正去旅行，並透露已安排好今年聖誕及來年農曆年的旅程。（網上圖片）

婚後要求太太息影︰「我想娶老婆，不想娶明星」

高麗虹在婚後，隨即淡出五光十色的演藝圈，甘願一心一意做洪太。大哥大直認，這是他當年求婚時開出的條件。「我跟她說，我想娶一個老婆，我不是想娶一個明星。」洪金寶更語氣堅定地表示︰「如果你想繼續做明星，我們就不結婚。如果你說可以（退出），我們就結婚。」

他解釋有這要求，是基於自己最渴望的婚姻生活，是夫妻二人能夠天天走在一起，形影不離。「如果你當了明星忙得不得了，我事業又忙到不得了，大家見不到對方，最終只會分開。」結果，高麗虹在事業正值起步階段，沒半點猶豫與眷戀，便立刻答應為愛息影。

洪金寶表示當年求婚時開出一個條件。「我跟她說，我想娶一個老婆，我不是想娶一個明星。」洪金寶更語氣堅定地表示︰「如果你想繼續做明星，我們就不結婚。如果你說可以（退出），我們就結婚。」（蕭堃桁、王海圖 攝）

口硬心軟寵妻無度 每日買菜買花哄太太

結婚三十多年，洪金寶笑言婚姻保鮮的秘訣就是兩個字：「聽話！我聽她的話。」而近年因膝蓋舊患需以輪椅或拐杖代步的他，起居飲食已全靠太太處理。「我每天要吃十至十五次藥和維他命，我完全分不清，全靠她幫我分好定時定候吃。我常常打趣說，她拿毒藥給我吃我都不知道！」一句開玩笑，盡顯對太太百分百信任與依賴。

高麗虹亦遵守承諾，婚後一心一意做洪太，未有眷戀幕前。現在有大哥大的場合，都會有洪太在身邊。（蕭堃桁、王海圖 攝）

由於工人下廚的口味不太適合自己，大哥大縱行動不便，但仍堅持每日到街市買餸，甚至親自下廚。「我鍾意下廚，亦希望可以煮好東西給太太吃，但每次煮完我都是挨罵。『都叫你唔好煮咁多，你煮咁多點食呀，三個餸一個湯已經夠喇！』我答得得得！結果又是忍不住，煮滿十道菜出來。」就算被太太埋怨，但那種「吃不完」的笑罵，也令大哥大樂在其中。

訪問到最後，要洪金寶對著鏡頭，向太太說出心底情話，他爽快說出︰「我希望太太身體健康、心要美麗，樣子就不用說，她本來就很美麗。我唯一的心願是她健健康康，因為你還要照顧我很多年。」一番愛意後，最後仍是要拿個口彩，相信這就是二人相處最大的情趣。