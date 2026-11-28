女子組合COLLAR的成員王家晴（Candy），今日（28/11）出席自己首度配音，迪士尼動畫《魔法師的秘密王國》（Hexed）的粉絲特別場，跟粉絲一齊穿校服造型睇戲。在謝票時，Candy被問到最想擁有哪一種魔法，她揀了「移動粉絲」的能力，「希望無時無刻都在自己身邊，特別是自己需要力量時。」非常窩心。而最近Candy參與的日港韓製作的懸疑劇集《綁架遊戲 kiDnap GAME》中有遭到綁架情節，而她過去在劇集《極度俏郎君》中，一樣有綁架情節，故被網民封她為 ViuTV 的「綁架擔當」，挑戰宣萱30次的王者地位。

王家晴Candy跟一眾「晴天蛙蛙」一齊睇《魔法師的神秘王國》。（大會提供）

COLLAR的成員王家晴（Candy），今日（28/11）出席自己首度配音，迪士尼動畫《魔法師的秘密王國》（Hexed）的粉絲特別場，跟粉絲一齊穿校服造型睇戲。（許育民 攝）

校服Look現身謝票 最想擁有「移動粉絲」魔法

動畫《魔法師的秘密王國》以校園為主題，Candy亦跟粉絲夾了校園風這dress code，她亦非常細心，知道自己的粉絲年齡層闊，所以給予一個很大的自由度︰「校園其實都可以係學生啦、老師啦、亦都可以係校長啦，甚至我話其實校工都得嘅。」其實都是志在開心。至於今日的造型，又跟自己套舊校服有幾成相似呢？「首先條裙應該唔會咁短啦，哈哈哈！我記得以前返學都係著呢一種皮鞋，所以我覺得自己今日都同以前個學生造型有五六成似嘅。」

王家晴Candy覺得自己今日個校園造型，都跟以前個校服Look有五、六成似。（官方相片）

今次是Candy第一次做配音工作，當中可有難度呢？「開頭都有啲緊張嘅，但成個配音環境、氣氛都令我好放鬆，好快都已經可以投入到，冇咗嗰份壓力和緊張。」很多人兒時都會有配音經歷，不過是自己跟玩具玩時，自行兼任配音工作。想不到Candy原來細個未玩過。「又真係好似未試過喎。我其實唔係大家想像中咁女仔，細個反而會同阿哥去玩超人打怪獸，我多數係怪獸，因為嗰陣唔知啦，阿哥就成日叫我做怪獸。」

王家晴Candy見到有三位小朋友扮演動畫主角「比莉」，立即邀請一齊合照。（許育民 攝）

接棒宣萱成「ViuTV綁架擔當」 全身塗黑被經理人嫌棄

劇集工作方面，Candy在日港韓共同製作的懸疑劇集《綁架遊戲 kiDnap GAME》中，客串飾演香港區參加者 Andy Wong（邱士縉 Stanley 飾）的妹妹 Sylvia Wong，在劇情中遭到綁架。結果這一幕推出，Candy就被封為ViuTV的綁架擔當。「因為之前都有套劇《極度俏郎君》，我又係畀人綁架，然後今次又畀人綁架，仲要有個特技化妝，真係油到自己黑晒好污糟咁，連經理人見到我，都叫我唔好掂佢，有啲傷心。」相距宣萱有30次的綁架經驗，呢位小姐妹要再努力啲！

Candy對天真可愛的小朋友，近乎零抵禦力，在選擇得獎者時多數挑選現場小觀眾，期間更不自覺不停嗌︰「好得意！好可愛呀！」（許育民 攝）

問到跟日本劇組合作，與香港團隊的分別，Candy最記得是每位演員，都有一個具儀式感的開機禮。「記得第一日開機，劇組用日文講一段說話，我本身聽不明，突然之間我聽到自己個角色名Sylvia，然後就好大聲咁公佈︰『Sylvia 開工喇！』，然後全部人一齊拍手。當時我不知情，企喺度覺得好尷尬，因為香港沒有這種禮儀，有少少受寵若驚囉。」