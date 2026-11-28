電影《第四幕》(Afterpiece)，由金像導演爾冬陞擔任監製、香港新銳導演王德健自編自導，馮德倫、袁澧林、胡杏兒及周秀娜領銜主演，繼上周日在金馬獎由袁澧林贏得影后寶座後，再於日前傳捷報，在《2026嘉興南湖·吳天明青年電影展》的「首作之上」單元中破紀錄橫掃三項推介大獎，成為全場大贏家！

袁澧林於上周日，憑《第四幕》奪得金馬獎最佳女主角。在台上多謝已故經理人時，已經數度哽咽。（金馬直播截圖）

《第四幕》在香港的票房表現越戰越勇，展現上畫第二及第三周後票房上升的凌厲後勁。（《第四幕》劇照）

憑藉強勁口碑，《第四幕》在香港的票房表現越戰越勇，展現上畫第二及第三周後票房上升的凌厲後勁。自11月16日至25日期間，電影已連續10日成為單日最高票房港產片；第二周個別單日成績更超越首周同日表現。踏入上映第三周，首日票房不僅未見回落，反而較第二周首日大幅飆升約63.5%，足證觀眾支持度持續升溫，截至11月26日晚累積票房數字為港幣2,621,520。

《第四幕》導演王德健在《2026吳天明青年電影展》，破紀錄三獎加冕。（官方圖片）

破紀錄三獎加冕 林保怡跟評審團一致激讚

以中國第四代代表導演吳天明命名的「吳天明青年電影展」，秉承「青年強，則中國電影強」的信念，長年聚焦及培育青年導演長片首作，是內地挖掘新生代電影人才最具公信力的平台之一，致力為優秀中小成本作品建立從「發現、推介到抵達觀眾」的完整鏈路。

《第四幕》於今屆「首作之上·中小成本電影優秀作品發現與推介」單元中，從多部入圍作品中脫穎而出，一舉奪得「評委員會推介最佳影片」、「觀眾選擇影片」及「首作推薦人特別選擇影片」三項殊榮。（官方圖片）

《第四幕》於今屆「首作之上·中小成本電影優秀作品發現與推介」單元中，從多部入圍作品中脫穎而出，一舉奪得「評委員會推介最佳影片」、「觀眾選擇影片」及「首作推薦人特別選擇影片」三項殊榮，創下該單元史上首次由同一部作品包辦專業評審、大眾觀眾及演員推薦人三大維度獎項的紀錄。今屆終審評委會由曾執導《孔雀》的著名導演顧長衛擔任主席，聯同香港演員林保怡、香港國際電影節電影業辦公室總監王慶鏘等組成，高度肯定電影對「戲中戲」結構的成熟掌控及對人性的深刻凝視；而擔任「首作推薦人」的演員童瑤及張一山亦一致力薦，童瑤盛讚：「如果說電影的第一幕是起因，第二幕是衝突，第三幕是結局，那麼第四幕就是意外，《第四幕》正是一部帶來意外驚喜的佳作！」曾撰寫《霸王別姬》、《活着》及《狼圖騰》之內地殿堂級編劇蘆葦先生，於映後主動與王德健交流，對劇本加以讚賞並予以鼓勵。