在電影《大分瓶》中，鄧麗欣（Stephy）與周秀娜（Chrissie）分別飾演性格截然不同的保齡球手。Stephy是天才型球手，而Chrissie就是勤力型，戲裏二人互為鏡像，既羨慕對方擁有自己所欠缺的特質，亦盡全力去挑戰。戲外，兩位透過數月的保齡球特訓與拍攝，不僅磨練出專業球手的姿態，更從補中（Spare）的哲學中，重新審視自己的演藝路、愛情觀與人生態度。（電影現已上映）

在電影《大分瓶》中，鄧麗欣（Stephy）與周秀娜（Chrissie）分別飾演性格截然不同的保齡球手。（盧振輝 攝）

Stephy與Chrissie在開拍前數月便投入訓練，拍攝時更堅持使用真保齡球上陣，絕不靠輕身道具偷雞。（《大分瓶》劇照）

拋開道具真槍實彈見真章

為了在銀幕上呈現專業保齡球手的風範，Stephy與Chrissie在開拍前數月便投入訓練，拍攝時更堅持使用真保齡球上陣，絕不靠輕身道具偷雞。Chrissie直言︰「冇得呃嘅，你攞個道具冇咗個波嘅重量，就做唔到嗰個感覺。既然背負住專業球員嘅設定，無論打出去個波結果點，個姿勢同埋個樣一定要似先。」

除了苦練投球姿勢，兩人更在小動作上下足苦功。Stephy笑言自己在片場學會了如何「抹波」，從觀察隊友比賽中領悟到球員在場邊的習慣。而開拍前特意上網翻看大量真實球員的比賽片段，留意他們如何轉動保齡球、整理球鞋，甚至在投球前輕吹手指的微細動作。Stephy︰「呢啲小動作唔係單單抹波咁隨便，而係好有型、好有 feel，有這種細節位可以為角色加分。」

Stephy笑言自己在片場學會了如何「抹波」，從觀察隊友比賽中領悟到球員在場邊的習慣。（盧振輝 攝）

戲中壓軸的一場街頭大戰，不是街頭打保齡，而是二人不忿對方的手段，忍無可忍下在街上大打出手。Chrissie認為這場戲並非單純的動作打鬥，而是夾雜着兩人之間複雜的情感宣洩。兩人拍攝前不僅要預先排練走位配合機位，更要在地上翻滾，在有限的時間與體力下，兼顧情緒爆發。Stephy透露︰「除了設計好的跌倒鏡頭，不少在地上掙扎的反應都是兩人即場Freestyle加上去。」

角色互為鏡像 天份與勤力的角力

談及戲中角色的關係，Stephy形容兩人就像一塊鏡，各自望向對方身上自己所欠缺的。Stephy的角色擁有極高天份，在球道上以實力制人，甚至帶着一份「一就一、二就二」的正義感，不屑使用任何茅招。相反，Chrissie在戲中自覺沒有天份，更在父親的陰影與影響下，養成了一定要贏的執念，會利用感情、友情，總之為求勝利不擇手段。

Stephy形容兩人就像一塊鏡，各自望向對方身上自己所欠缺的。（《大分瓶》劇照）

Stephy坦言現實中的自己，絕不是天才型，但只要遇上真正熱愛的工作，同樣會展現出這份頑強與堅持，「當你真係鍾意嗰件事、享受嗰個過程嘅時候，你就會不停投入喺入面，唔會再去計較時間同辛苦。」而Chrissie同樣笑言自己絕對不是天才，更將假想敵永遠設定成自己。「人同人之間冇辦法比較，你永遠冇辦法成為別人，我成日諗嘅係點樣去超越昨日嘅自己。」

Stephy︰「世人可能會覺得佢奇怪、戀愛腦，但佢自己會諗︰『咩叫戀愛腦啫？』我鍾意一個人，就直接對佢好。」（《大分瓶》劇照）

愛情觀剖析 拒被標籤「戀愛腦」

在電影中，Stephy為了所愛之人，甘願放棄自己熱愛的保齡球運動與夢想，被外界視為典型的「戀愛腦」。然而，現實中自認在感情上相當理智的Stephy，卻為角色平反，認為這背後其實有一套純粹的愛情邏輯。

周秀娜與鄧麗欣在戲中的感情線，都各有難處有需要克服的地方。（盧振輝 攝）

Stephy︰「世人可能會覺得佢奇怪、戀愛腦，但佢自己會諗︰『咩叫戀愛腦啫？』我鍾意一個人，就直接對佢好。」至於愛到願意為對方作出犧牲，這是一個人的選擇。「佢選擇咗愛情，呢份為咗鍾意嘅嘢去奮鬥嘅堅持，其實都係一份動力。」

至於Chrissie在戲中與AK（江𤒹生）發展出一段姐弟情，她表示這段感情，其實折射出自己與父親的關係，明明不喜歡父親對自己的嚴苛，卻在不知不覺間複製了同一套模式，去對待旗下的球手，成為了自己最不喜歡的那種人。

周秀娜與鄧麗欣對補中都有同一看法，不是補救自己後悔的事，是讓自己有第二次機會做好去。（盧振輝 攝）

補中︰遺憾與再一次的機會

保齡球運動講求全中（Strike），一旦首球未能擊倒所有球瓶，便需要靠第二球的補中（Spare）來挽回分數。若將保齡球的補中投射到人生之中，面對錯過或遺憾，兩位女演員卻展現出截然不同卻同樣豁達的人生態度。

Stephy坦言，自己向來不是一個會回頭懊悔、執着於過去遺憾的人，但如果要在近期生活找一個補中的例子，她會想到音樂。「我最近重新翻唱咗一首自己嘅舊歌，對我嚟講就好似一次補中嘅機會。」她解釋，當年錄音時唱法未夠成熟，對歌詞的體會亦未夠深刻。事隔多年，經歷了人生的起跌與成長，再次走進錄音室演繹同一首作品，發現有全新的感覺。「舊版本有佢當時嘅真摯同青澀，新版本有而家嘅歷練，兩者各有各好，冇話邊個先係絕對嘅完美，但補中嘅意義就在於畀自己再試一次的機會，去感受唔同階段嘅自己。」

Chrissie笑言自己是冇記性的人，懂得專注忘記不開心的事，對她而言，人生無須刻意追悔過去。（盧振輝 攝）

另一邊廂，Chrissie笑言自己是冇記性的人，懂得專注忘記不開心的事，對她而言，人生無須刻意追悔過去，若真要許願為某件事補中，她只希望在拍戲時能少受一點傷。「拍戲好容易整親，成日整親隻腳，今次拍《大分瓶》都有受傷。」她笑言只希望在往後的拍攝中，那些不應該發生的意外不要再發生，讓自己能健康、盡興地享受每一個角色帶來的挑戰。