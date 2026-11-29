周殷廷（YT）籌備多年的首部執導懸疑犯罪電影《雨夜之徒》，一直備受影迷關注，繼早前落實由「子華神」黃子華擔綱男主角，以及影帝任達華、視后佘詩曼相繼確認加盟後，周殷廷今日（29日）再在Instagram宣布林峯亦是主演之一，陣容再度升級！

周殷廷IG晒撲克牌概念海報 宣布林峯強勢加盟

周殷廷今日在社交平台與林峯聯名發布《雨夜之徒》最新概念海報，海報未見真人，而是以啤牌呈現，木桌上排列著葵扇Q、J、A、K四張撲克牌，下方則放有一張小丑（Joker）牌，海報上方清楚列明「導演 周殷廷」、「主演 林峯」及「監製 陳穎倫」，並寫上「COMING SOON」字樣。帖文曝光僅一小時便吸引近五千人讚好，圈中好友及網民紛紛洗版留言表示驚喜，不少粉絲激動大呼：「Can't wait!! YT導演+林峯」、「非常期待林峯主演《雨夜之徒》！第一次執導就有咁多重量級演員加盟，So proud of you!!」更有很多網民期待林峯首次與黃子華在驚悚犯罪片中同場飆戲，看看兩位好戲之人會擦出怎樣的火花。

周殷廷今日在社交平台與林峯聯名發布《雨夜之徒》最新概念海報，海報未見真人，而是以啤牌呈現，木桌上排列著葵扇Q、J、A、K四張撲克牌，下方則放有一張小丑（Joker）牌，海報上方清楚列明「導演 周殷廷」、「主演 林峯」及「監製 陳穎倫」，並寫上「COMING SOON」字樣。（網上圖片）

周殷廷曾透露《雨夜之徒》電影籌備8年之久！（IG@whoisyanting）

周殷廷今日在社交平台與林峯聯名發布《雨夜之徒》最新概念海報，海報未見真人，而是以啤牌呈現，木桌上排列著葵扇Q、J、A、K四張撲克牌，下方則放有一張小丑（Joker）牌，海報上方清楚列明「導演 周殷廷」、「主演 林峯」及「監製 陳穎倫」，並寫上「COMING SOON」字樣。

以「雨夜屠夫」案為靈感 集齊黃子華、佘詩曼、任達華神級卡士

《雨夜之徒》以80年代轟動全港的「雨夜屠夫」連環兇殺案為創作靈感，講述一名連環殺手服刑多年出獄後，社會再度發生同類兇案，令警方與各方勢力重新捲入謎團。除了今日公布的林峯外，其餘已曝光的陣容同樣星光熠熠。黃子華早於今年9月正式落實為男主角，挑戰暗黑驚悚題材飾演「林霧雲」一角；上月底曾有傳媒在街頭直擊他以一頭滄桑白髮造型封街拍攝進入殯儀館的戲份。而《01娛樂》之前探班，亦直擊到任達華以「老妝」造型在鬧市拍戲，其後他在訪問中，就首度確認佘詩曼是片中「唯一女主角」，盛讚：「阿佘真係好專業，但又唔透露得咁多，佢真係好專業演戲好好，一句話，女仔之中佢好在狀態！」阿佘過往與黃子華在《絕代商驕》及《棟篤特工》合作成為經典，今次再有《使徒行者》CP林峯，網民都非常期待會擦出什麼火花。

劇組早前移師油麻地舊警署拍攝外景。(胡凱欣 攝)

黃子華在街頭被捕獲，疑拍攝新戲《雨夜之徒》，滄桑造型首曝光。（小紅書@只想做粒雲吞）

任達華一個人在油麻地舊警署外圍走。(胡凱欣 攝)