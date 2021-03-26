《真‧三國無双》未上畫先獲NETFLIX睇中　破紀錄天價購入放映權

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-03-26 16:18

改編自同名經典電玩遊戲的電影《真‧三國無双》，由周顯揚執導，杜緻朗監製，古天樂、劉嘉玲、王凱主演，鐵定4月29日在香港上畫。原定同日對戰的Marvel超級英雄片《黑寡婦》(Black Widow) ，早前宣布再度延期，押後至7月9日上映，令《真‧三國無双》更如殺入無人之境。而今日電影更獲得好消息，獲NETFLIX睇中，以天價購下版權。

古天樂飾演的呂布，大獲好評。（《真‧三國無双》劇照）

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斥資超過三億港元製作之電影《真‧三國無双》，自於2017年宣布開拍以來，由籌備前期以至拍攝到後期，全個製作期長達三年，期間一直引來全球「三國」fans注意，對選角、特技、製作、上映期等等俱大表關注，引頸以待多時。而且電影吸引了多個國家發行商及OTT青睞，最後終由NETFLIX購下版權。

據知，NETFLIX今次出手相當闊綽，消息人士指達8位數字，有此信心因為看中《真‧三國無双》的卡士夠大、fans偏及全球，更具說服力是NETFLIX代表在看過電影後，非常喜愛，隨即拍板並以一個破華語片紀錄的天價購入全球版權。《真》於4月29日在港上映，4月30日在内地上映。同時亦在洽談日本及韓國等地上映，而其他國家或地區觀眾，則可透過NETFLIX收看，暫定暑假期間上架。

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巨型燈箱空降維港

此外，《真》片的宣傳近期已正式啟動，電影公司除了在旺角市中心懸掛一字排開的十張角色海報巨型廣告牌、吸引不少市民駐足打卡外，日前亦於天后的大廈頂樓放置一個達7.3米 x 36米、達270平方米面積的超大型廣告燈箱，該燈箱入夜後閃耀維港非常悅目，確實氣勢十足，片方更特別請來專業航拍的製作隊伍拍攝日與夜的俯瞰宣傳片，在《真》片內飾演「張飛」的張建聲，看過該條航拍片後亦大讚效果正，「嘩，震撼！我記憶中𠴱個位做電影宣傳牌比較少，睇返條片入面日同夜對接個位真係好靚，自己能夠有份參與嘅電影可以喺呢個位展現出嚟，我自己好appreciate。」