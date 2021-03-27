50歲范文芳著比堅尼孖老公放閃　凍齡外貌與好身材獲網民激讚

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-03-27 08:00

新加坡女星范文芳，於90年代尾曾來港發展，主演過《真心話》及《月亮的秘密》等港產片，之後更獲相中與成龍合作，參演荷里活電影《贖金之王2：皇廷激戰》（Shanghai Knights），進軍國際。 已踏入半百之年的她，自從成為人妻兼人母後已減少幕前演出，近日她在微博分享跟老公放閃的照片，身穿比堅尼的她身材甚Fit，仲有白滑肌膚，完全是「凍齡」教材！

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范文芳來港發展，接拍爾冬陞執導的《真心話》，與何潤東飾演情侶。（劇照）

重溫范文芳演出

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范文芳於1994年入行，在新加坡發展得順風順水，憑《笑傲江湖》一劇紅到去內地及台灣，並於90年代尾來港發展，第一部電影《真心話》由爾冬陞執導，與何潤東飾演情侶，她更憑這部片獲提名《第19屆香港電影金像獎》最佳新演員。不過范文芳沒有在香港影圈逗留太欠，拍罷第二部港產片《月亮的秘密》後便返回新加坡，並開始涉足內地市場。

參演《贖金之王2：皇廷激戰》進軍荷里活，可惜無以為繼。（劇照）

范文芳保養得宜，外貌與身材十年如一日。（微博圖片）

2003年范文芳獲相中成為《贖金之王2：皇廷激戰》的女主角，跟成龍及Owen Wilson合作，名義上算進軍荷里活，但她就只拍了這一部外語電影，往後專注在新加坡及內地發展。到2009年，范文芳跟螢幕情侶拍檔李銘順結婚，5年後誕下兒子。自組織家庭後范文芳明顯減產，但尚算活躍於幕前演出，而不變的是其外貌與身材，保養得宜的她完全不似50歲，纖瘦身形更是十年如一日。

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