《奪命金》盧海鵬演收數佬入型入格　奪男配台上爆金句嚇親全場

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-03-27 19:46

杜琪峯執導的《奪命金》（2011），由劉青雲、任賢齊和何韻詩主演，故事圍繞當年金融海嘯事件作三線發展，帶出全球經濟失衡問題，而一份不見得光的財富，牽涉幾條人命，更令三位主角匯聚在一起。電影大獲好評，更於第31屆香港電影金像獎，分別由盧海鵬及蘇杏璇奪得最佳男女配角獎，而當時鵬哥在台上的致辭，更引起一片「緊張」。

盧海鵬收數佬角色形神俱在，「錢解決到就唔係問題啦」更是角色的金句。(《奪命金》劇照)

盧海鵬在《奪命金》中飾演高利貸放數，為人市儈數口精，口頭禪係︰「錢解決到就唔係問題。」一次在銀行提款1,000萬，因為對方凸眼龍（姜皓文 飾）臨時沒有帶齊屋契作抵押，於是只拿一半（500萬）走，剩餘的未有即時存入戶口，只放在銀行職員Teresa（何韻詩 飾）櫃內，而這兩袋錢，分別先後成了「奪命金」。

當日在劉德華手上領過獎項。(視覺中國)

鵬哥盧海鵬在《奪命金》的演出深受金像獎會員愛戴，當年更力壓王羽《武俠》、秦沛《桃姐》、謝霆鋒《新少林寺》以及曾江《竊聽風雲2》，奪得第31屆香港電影金像獎最佳男配角。而鵬哥在台上的致辭，也盡見風趣幽默。

盧海鵬︰「其實呢都冇咩講，捱咗咁多年，從來都冇諗過攞獎，而家唔知係咪……即係……可憐我捱咗咁耐，正所謂，盧海鵬試咪……」當時靜了3秒，全場非常哄動，事關坊間流傳鵬哥平時開工，一旦工作人員叫他試咪，他便會爆金句︰「盧海鵬試咪」，然後尾隨5字粗口，相當押韻。不過鵬哥都知節目是直播，所以3秒過後，他只說了句︰「哈……真係估唔到捱咗咁多年，能夠攞到個獎咁威！多謝！」最後他亦提到自己的女兒及孫都喜歡看他演戲，能夠得到獎，他們都會高興。

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同場加映︰【奪命金】蘇杏璇一句對白力壓全片 遺憾未能親身領最佳女配角獎

而同片的已故演員蘇杏璇，就憑飾演老人家娟姐奪得最佳女配角。她手持100萬，向何韻詩買入高風險的投資產品「金磚四國」基金。由於以娟姐的年齡，已超出她風險能承受的上限，於是她要聽一段投資守則，並在適當時候答上「清楚明白」。而一句對白，璇姐就能演出三種層次，叫人真正「清楚明白」演技是甚麼一回事。