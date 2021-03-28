港版《浪跡天地》Jacky以車為家　每星期享受5天「車中泊」

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-03-28 13:00

電影《浪跡天地》（Nomadland，中譯《無依之地》，台譯《游牧人生》），由華裔導演趙婷編劇和執導，影后法蘭絲麥杜雯（Frances McDormand）主演。講述一個女人離開自己居住的小鎮，將起居留在車上，在美國中西部地區遊歷的故事。以車為家看似好辛苦，但香港就有人享受這種漂流生活，明明有居所都唔住，每星期漂流5晚。

《浪跡天地》橫掃大小影展，在下月舉行的奧斯卡都會成為大熱。（《浪跡天地》劇照）

「車中泊」是日文，意思是在車上住宿。今次的受訪者Jacky，本身是清潔公司創辦人，有自己辦公室，亦有居所與家人同住，但他就極享受寧靜的私人空間，由於工作需要試過要在車中過夜，漸漸發現這種生活也很適合自己，所以就有了將自己架車改裝，成為「車中泊」一員。Jacky︰「每個人都有自己的生活方式及價值觀，有權去選擇，而我就愛上在外面的感覺，不喜歡固定的生活空間。」

Jacky坦言自己的車中泊生活是玩意，跟電影的情況不同。(受訪者提供)

《浪跡天地》被視為今年奧斯卡大熱。（《浪跡天地》劇照）

別以為選擇一星期做5晚「車中泊」，便可省卻住宿開支，其實Jacky每月的使費約一萬元，跟在外再租一間劏房住差不多，所以他亦坦言跟戲中主角要為生活捱困不一樣，自己只是當作另一種生活方式。「香港治安好，好適合玩車中泊，但同時香港戶外的設施又不足以讓你全身居住在車內，最簡單充電便是最大問題，我要帶備很多後備電池以解決生活所需，我要求要有電視睇，希望在戶外都維持到家中的生活。」又例如雖然Jacky都有裝備可以讓自己在戶外沖涼，但如非必要都甚少使用，寧願回家沖完涼再回到車上過夜。

+ 2 + 2 + 2

原想Jacky提供幾個留宿熱點供大家參考，但他不想公開後會引來太多人流，所以沒有提供，但他就提到自己每逢落大雨或打8號風球時，特別想在外面睡。「外面橫風橫雨，但你就可以安坐車中享受一份寧靜，這是最有趣不過。當然我都會考慮安全問題，天氣壞時會選擇一些大型天橋下留宿，既可感受外面的天氣又安全。」