最性感光頭男士The Rock只排第9　冠軍顏值勁高無可匹敵

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-03-28 19:08

雖說髮型對顏值有關鍵影響，但影圈其實有少不光頭型男，當中最具代表性一定是「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson），不過近日一項調查指，世上最性感光頭男士竟然並非The Rock，究竟邊個可以撃敗佢？

威廉王子顏值高，成為無髮型男之冠。（Getty Images）

據英國《太陽報》（The Sun）報導，近日一項調查指威廉王子是世上最性感光頭男士，調查根據Google的搜尋結果，網民在網頁、社交網站及Blog等以「性感」、「吸引」、「正」等來形容威廉王子的次數高達1760萬，第二名是前世界拳王泰臣（Mike Tyson），共有880萬個相關內容。

泰臣都有好多Fans。（Getty Images）

至於人氣最高的The Rock，竟然只排第9名，相關字眼內容共有260萬個。不媒體與網民都對調查結果感到難以置信，事關狄維莊遜曾獲《People》雜誌選為「世上最性感男士」，而他本人亦對結果相當不滿意，在Twitter回應話：「搞Ｌ錯點會咁㗎，Larry David仲在生喎！」Larry David是美國著名喜劇演員，禿頭了好多年。

The Rock在社交網站回應自己在最性感光頭男士排名只得第9。（網上截圖）

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